Xa ten finalistas Youtubeiras, proxecto organizado polos servizos de Normalización Lingüística de nove concellos (entre os que se atopa Ames), as tres universidades galegas e a Deputación da Coruña co obxectivo de fomentar a creación en galego nesta rede social con temáticas e formatos diversos.

Ademais, busca promover e visibilizar os diferentes perfís de persoas xeradoras de contidos na Rede. Deste xeito, serán un total de 18 finalistas (deles só tres con nome particular: Prado Rúa, Malva e Luís do Río) e aspiran a gañar algunha das oito categorías nas que se divide o certame nesta edición: Canle, Youtubeira, Youtubeira Revelación, Vídeo, Calidade Lingüística, Pioneiro, Rede e Premio do Público.

A proposta vencedora en cada categoría recibirá 1.000 euros, agás no caso do galardón do público, cuxa dotación económica é de 500 €. En total, os Premios Youtubeiras repartirán 7.500 € o 17 de febreiro. O resto dos municipios participantes son Carballo, Moaña, Pontevedra, Ribadeo, Rois, Santiago, Teo e máis O Grove.