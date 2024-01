O sector turístico da Costa da Morte segue dando pasos para reforzar a profesionalización e posicionar o xeodestino nos mercados nacionais e internacionais. Con tal fin, este mércores un nutrido grupo de profesionais mantivo unha xuntanza en Vimianzo con representantes da Asociación de Turoperadores Receptivos de Galicia (Atrega) de cara a avaliar posibles alternativas de comercialización en forma de paquetes turísticos.

O presidente de Atrega, Suso Ares, valorou positivamente a resposta do sector e sinalou que esta foi un toma de contacto para “a posta en común e a presentación de propostas para empaquetizar no futuro”. Subliñou que a Costa da Morte “conta cuns recursos fantásticos e é un destino atractivo mesmo no inverno, pois tamén se pode atraer visitantes que veñan a gozar do mar embravecido deste litoral”.

Agora, engadiu, do que se trata é de avaliar todos os recursos e as potencialidades de cada establecemento para, en base aos mesmos, definir os posibles paquetes turísticos vinculados “á cultura, a paisaxe, a gastronomía e outros”. Para iso será precisa unha análise “caso a caso” para poder definir unha oferta que será orientada ao ámbito nacional e internacional.

Aínda que o proceso levará un tempo, Suso Ares confía en que “para o verán e o outono xa poidamos ofertar paquetes turísticos da Costa da Morte”.

No encontro tamén participaron Mar Rodríguez, vicepresidenta de Te Travel, e Fernando Carrasco, de Viaxes Ría del Burgo, ademais do presidente da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM), Pepe Formoso, e outros directivos do colectivo.

Formoso subliñou que o encontro serviu para deseñar “unha folla de ruta”, que comezará coa elaboración dun manual de recursos e empresas que incluirá unha ficha detallada dos servizos e capacidades de todos os establecementos interesados en sumarse ao proxecto. Ademais, indicou, “aprendemos máis polo miúdo como traballan os turoperadores”.

Pola súa banda, Rosa Sánchez, responsable de Casa Trillo, de Muxía, e socia de APTCM, destacou que as liñas de traballo irán encamiñadas tamén a definir os produtos que conformarán os futuros paquetes turísticos “para que sexan sostibles no tempo”.

Para iso contarán coa colaboración e o asesoramento de Atrega, unha asociación que integra a CelTravel, CN Travel, Interrías, Luamar, YuTtravel e Tee Travel, e aglutina “ao 98% do volume de turoperación en Galicia”, segundo subliña Pepe Formoso, quen valorou positivamente este novo paso adiante.