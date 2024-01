Ovidio Rodeiro Tato, alcalde de Boqueixón, presentou a 41ª edición da Festa da Filloa de Lestedo, que chegará o domingo 18 de febreiro coa aspiración de ser elexida de Interese Turístico Nacional. E fíxoo xunto ao presidente da Asociación Cultural da Filloa, José Manuel Canabal; o xerente da Axencia de Turismo de Galicia, Antonio Casas; o director do CFIP Compostela, Ramiro Esparís, e a actriz e presentadora María Mera.

Rodeiro agradeceu o traballo realizado tanto pola veciñanza como pola Asociación Cultural da Filloa, mentras que Canabal confirmou que “o día grande coincidirá coas eleccións autonómicas. Non é a primeira vez que sucede, polo que estamos convencidos de que ese domingo todos imos sacar tempo”. Tamén suliñou que o VII Gran Desfile Intermunicipal dos Xenerais da Ulla contará coa participación de máis de medio cento de xenerais e xeneralas e que “as máquinas filloeiras comezarán a traballar ás 8 da mañá, con capacidade para facer preto de 2.000 filloas cada hora, e ao seu carón haberá filloeiras e filloeiros preparando todo tipo de elaboracións: filloas á pedra, recheas, doces...”.

O programa dará comezo ás 8.00 horas co acendido das máquinas filloeiras (2.000 filloas por hora). E a partir das 11.00 horas a música correrá a cargo de grupos musicais da Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio. A mediodía terá lugar o VII Gran Desfile Intermunicipal dos Xenerais da Ulla ata o campo da festa onde, ás 13.00 horas, darán paso ao pregón de Javier Olleros, chef do Restaurante Culler de Pau, con dúas Estrelas Michelín. O acto será presentado pola actriz María Mera. E ás 13.45 horas Gran Alto dos Xenerais.

Pero haberá máis, porque este venres abrirase o prazo para participar na cuarta edición do Concurso Fotográfico Filloarte (hai que entregar as imaxes antes do 11 de febreiro no mail festadafilloadelestedo@gmail.com). E o vindeiro xoves 25 de xaneiro, a Festa da Filloa de Lestedo será presentada en Fitur, nun acto organizado en colaboración co GDR Terras de Compostela. Xa do 9 ao 12 de febreiro chegarán as Xornadas gastronómicas da Filloa no centro comercial El Corte Inglés, en cuxa cafetería haberá degustación gratuíta con cada consumición en horario de 13.00 a 16.30 horas.

Xa o sábado 10 de febreiro turno para a Festa da Filloíña a partir das 16.00 horas no campo da feira de Lestedo con xogos tradicionais e actuacións de grupos musicais da Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio; pregón infantil ás 18.00 horas co alumnado do CPI Antonio Orza Couto; atranques de Xeneraliños da Ulla; degustación de filloas e concerto de Uxía Lambona e a Banda Molona.

Finalmente, o mércores 14 de febreiro terá lugar unha Escola Filloeira no campo da feira de Lestedo, un filloacooking para rapaces de 10 a 18 anos, e o sábado 17 de febreiro, ese mesmo espazo acollerá a segunda edición do Filloa Folk, coas galas de Roibén (20.00 horas), a gaiteira Susana Seivane (21.00 horas) e A Requinta da Laxeira (22.30 horas).