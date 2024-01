O Concello de Zas fixo entrega este sábado nas Torres do Allo dos premios da campaña Este Nadal merca en Baio, ao abeiro da cal repartiron dez cheques de 200 euros cada un para gastar en calquera establecemento do municipio ata o vindeiro día 29 de febreiro.

As persoas agraciadas cos cheques son Sheila Regueira, de Olveira (Dumbría); Mª Victoria Rey, de San Martiño de Meanos (Zas); Mª Virtudes López, de Mira (Zas); Isaura Mira, de Nantón (Cabana); Beatriz Mato, de O Couto (Ponteceso); María Cernadas, de Pasarela (Vimianzo); Ana Vázquez De La Fuente, de Baio (Zas); Ángel Lema, de Pazos de Tines (Vimianzo); Lucían Miranda, de Baio; (Zas); e Francisco Ramos, de Carballo.

Ao acto de entrega asistiron o alcalde, Manuel Muíño, membros do equipo de Goberno local e representantes dos comercios de Baio. O rexedor expresou o agradecemento do Concello “a todas as persoas que participaron na campaña e apostaron polo comercio local para as súas compras neste Nadal”.