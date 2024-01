O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, e o alcalde de Dumbría, Raúl González, realizou este luns unha visita á Base de Unidade Operativa (BUO) de dita localidade, cuxas obras de reforma xa remataron.

As melloras consistiron esencialmente no acondicionamento de vestiarios, duchas, zonas de descanso, almacéns para material e instrumental de traballos, ademais dos recintos para gardar os vehículos. Asimesmo, dotouse de novo mobiliario ás instalacións, punto de encontro do persoal das brigadas forestais.

Esta actuación (que tivo un investimento de 70.332 €, dos cales 48.380 se destinaron ás obras e os 21.952 restantes á renovación do mobiliario) enmárcase dentro do Plan de Infraestruturas da Consellería do Medio Rural, que ten como fin mellorar o servizo público que presta a Administración no medio rural. Neste sentido, o Goberno autonómico destinará nos vindeiros tres anos case 24 millóns de euros a completar o Plan de mellora das infraestruturas de dita Consellería no período 2021-2026, orzamentado en 43 millóns.

Posteriormente, José González e Manuel Rodríguez visitaron tamén a futura Base de Unidade Operativa de Rianxo, xunto ó alcalde, Julián Bustelo. Esta nova construción, que abrangue unha superficie de máis de 2.000 m2, contará cunha edificación de 263,65 m2 de planta baixa. A edificación estará fragmentada en tres ás en forma de estrela, cunha aberta e as outras dúas consistentes nuns volumes pechados. Isto minimizará a dureza da edificación, desenvolvendo unha forma orgánica máis vencellada coa contorna.

Nesta obra estanse a empregar materiais ecolóxicos e reciclables, como son a madeira con selos FSC/PEFC (especialmente castiñeiro galego para a estrutura principal), cortiza, vidro e aceiro, facendo destas instalacións edificacións bioclimáticas e coa máxima certificación enerxética. O uso da madeira na súa estrutura cobra especial importancia e, ademais dos mencionados selos, tamén se empregará piñeiro de Galicia. A base disporá dunha área exterior cuberta de aparcadoiro para os vehículos do dispositivo.

Así mesmo, no interior conta con circuítos de traballo, vestiarios, duchas, aseos, cociña, comedor e elementos de descanso, ademais dunha pequena área de despacho para a xestión da base. O orzamento para esta nova base é de 441.671 euros.

No ámbito do cinturón de Compostela rematáronse tamén recentemente as reformas da BUO de Ames, que contaron cun investimento autonómico de 74.256 euros.