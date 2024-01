Un concurso de cartas de amor e o sorteo dunha cea para dúas persoas son as dúas actividades que lanza o Concello da Pobra polo 14 de febreiro, Día dos Namorados.

A edil de Cultura, Patricia Lojo, dixo que o certame epistolar nace para fomentar a creación e difusión literaria. Os traballos versarán sobre o amor e poderán dirixirse a destinatarios reais ou ficticios. Establécense dúas categorías: a xuvenil (de 14 a 20 anos) co premio dun Iphone; e a adulta (de 20 anos en diante) que ten como recompensa unha noite de aloxamento nunha casa rural e unha cea para dúas persoas. As cartas presentaranse de maneira telemática a través do enderezo concursocartasdeamorpobra@gmail.com entre o 23 de xaneiro e o 7 de febreiro.

E o parque do Castelo contará cun photocall do amor no que sacar fotos para tomar parte do sorteo dunha cea para dúas persoas nun restaurante local. Deberán compartirse en Instagram mencionando a conta @gobernodapobra cos hashtags #temoslio e #concellodapobradocaramiñal. Este sorteo é para maiores de 14 anos e aceptaranse unicamente as imaxes publicadas o día 14 de febreiro.