O Concello de Muxía comezou a instalar as novas e demandadas marquesiñas naquelas zonas do municipio para as que xa conta cos permisos necesarios para acometer a renovación destas infraestruturas.

Este martes procedeuse á instalación das primeiras en Senande e Sorna, e o mércores colocarán a de Mintiráns. Despois substituirán as de Suxo e Figueiras, que tan só precisan da última autorización doutras entidades alleas ao Concello de Muxía.

A idea do goberno local “é a de unificar todas as marquesiñas do termo municipal, sempre que a partida orzamentaria o permita, polo que as novas que se vaian instalando a partir de agora serán deste mesmo estilo e deseño”, afirma o alcalde, Iago Toba. Hai que lembrar que o BNG levaba meses demandando a renovación destes elementos para evitar que os escolares teñan que esperar polo autobús baixo a choiva, dado que a maioría das existentes están destrozadas. O rexedor, Iago Toba, pide aos nacionalistas “que rectifiquen” porque di que a demora “non foi culpa do goberno local”.