O balneario Baños Vellos, de Carballo, acolleu este luns unha reunión da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) para facer balance dos éxitos logrados o ano pasado. No acto repartíronse entre os socios e socias exemplares dun libro de rutas turísticas da comarca, dos mapas turísticos actualizados e das guías do xeodestino, e do libro de rutas turísticas A Costa da Morte, confín de Europa, de Xan Fernández Carrera, que acaba de ser publicado e que se presentará o venres 26 en Fitur.

Os asistentes degustaron uns petiscos tras unha breve asemblea para actualizar os estatutos da entidade. “O obxetivo principal era coñecernos mellor e crear sinerxias entre o sector, pensando sobre todo nos que se van incorporando á asociación, pois moitos aínda non nos coñecemos nin tivemos ocasión de coincidir”, explica Pepe Formoso, presidente da asociación, que ten máis de 170 socios (uns 400 se se conta aos dos colectivos adscritos, como Solpor, Empresarios de Camariñas e Hostaleiros de Carballo).