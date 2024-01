A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, visitou este mércores na Pobra a empresa Congalsa cun grupo de mozos e mozas que forman parte da cuarta edición do programa Xuventude Mentoring, que supera as 150 persoas. A mocidade puido coñecer o proceso de envasado, a sala de catas e o showroom desa empresa de produtos do mar conxelados. Pichel destacou que mediante esta iniciativa achégase á mocidade un maior coñecemento das empresas que traballan en Galicia e favorécese a súa introdución no mercado de traballo.