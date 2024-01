El alcalde de Dodro, el socialista Xabier Castro, comenzó las reuniones con los distintos grupos este jueves para poder sacar adelante la Relación de Postos de Traballo (RPT) del Ayuntamiento. En total, afecta a una treintena de trabajadores, y está previsto incorporar la plaza de arquitecto, algo a su juicio “imprescindible” para sacar adelante las licencias.

Según explica el mandatario, la RPT “xa fora obxecto dunha aprobación inicial por unanimidade dos presentes en xuño, polo que parece que tiña garantido un apoio suficiente que o goberno municipal espera que se manteña nesta ocasión”. De cualquier forma, también tiene constancia, sobre la subida del sueldo de Secretaría y Tesorería para equipararlos a los de los mismos puestos en el entorno, que “hai traballadores aos que non lles gusta, e así llo trasladaron aos políticos”, pero está convencido de que el documento “mellora a todos nas súas funcións, polo que non entendo que non sexa do agrado” de algunos ediles, pese a la aceptación sindical.

Asimismo, destaca que es “un punto de partida para negociar o convenio colectivo”. Su objetivo pasa por lograr los apoyos suficientes y aprobar esta relación de puestos “na primeira quincena do mes de febreiro”.