Os ceos estrelados, a auga, a paisaxe, o patrimonio, as rutas de peregrinaxe e experiencias únicas son algúns dos reclamos cos que os xeodestinos Terras de Compostela, Costa da Morte e Ría de Muros-Noia promocionaron os seus territorios na Feira Internacional do Turismo (Fitur).

O GDR Terras de Compostela, arroupado polo delegado do Goberno, Pedro Blanco; a actriz María Vázquez; a directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita; o marqués de Santa Cruz (Rivadulla, Vedra); os alcaldes de Boqueixón, Brión, Val do Dubra e Vedra; a alcaldesa de Santiago; e concelleiras de Padrón e Santa Comba presentaron a campaña Terras de Compostela. Distintas maneras de disfrutar el agua. Unha iniciativa para promocionar os once concellos do xeodestino que ten a auga como elemento sobre o que bascula “un produto diferenciado, sostible e experiencial”, afirmou a presidenta do GDR, Guarina Rey.

Subliñou que Terras de Santiago é un destino “perfecto para todo tipo de perfís de viaxeiros que buscan gozar dun entorno natural”. O visitante pode gozar da natureza “desconectando e relaxándose” ou ben “activándose con paseos a cabalo, facendo piragüismo ou practicando deportes de aventura como rafting ou puenting. Sen esquecernos do turismo cultural, histórico, arquitectónico ou literario”, engadiu.

Unha variada oferta que deron a coñecer a través dunha peza audiovisual, producida pola empresa compostelá Alicentis, que amosa tamén como se complementa esta diversidade con aloxamentos de primeiro nivel para diferentes tipoloxías de público, así como unha excelente gastronomía. “Apostamos pola natureza e as experiencias para atraer visitantes que valoran a autenticidade e a nosa hospitalidade”, concluíu Rey.

Pedro Blanco acompañou tamén á delegación da ARD Ría de Muros-Noia, que presentou a marca turística Ría da Estrela. A alcaldesa de Muros, María Lago, destacou que “hoxe somos equiparables aos mellores destinos”. A nova marca “é sinxela e representativa: unha estrela da nosa ría, con bordes atenuados e suaves que representan a suavidade da ría e o carácter da nosa xente”, afirmou José Antonio Marcote, responsable de comunicación. Empatía, alegría, amabilidade, colorida e optimista. “Cinco atributos da Ría da Estrela, un por cada punta e por cada un dos cinco concellos que a compoñen: Lousame, Muros, Noia, Outes e Porto do Son”, salientou.

Pola súa banda, Costa da Morte amosouse como un destino atractivo para visitar en calquera época do ano. Mar e praias salvaxes, natureza, patrimonio, cultura, gastronomía, solpores e ceos estrelados protagonizan o vídeo presentado na capital de España baixo o título Costa da Morte, Destino Turístico Starlight.

O presidente de Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) e alcalde de Zas, Manuel Muíño, subliñou que “o astroturismo, unha tendencia global en crecemento, presenta unha oportunidade única”, e destacou “o interese por aproveitar este recurso tanto no eido público como no privado”. Pola súa banda, o secretario da CMAT e presidente da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM), Pepe Formoso, afirmou que Fitur “supón un paso imprescindible para consolidar o noso territorio como un dos destinos turísticos máis completos”.

Aproveitaron ademais a asistencia á feira para participar, da man do vogal da CMAT e secretario de APTCM, Damián Álvarez, en reunións de traballo con máis de vinte axencias e turoperadores de todo o mundo, e tamén coa directora de Paradores, Raquel Sánchez, á que propuxeron que o Parador da Costa da Morte, sito en Muxía, reduza o tempo no que está pechado en tempada baixa co obxectivo de impulsar a desestacionalización e apoiar a creación de destino.

Os representantes da CMAT solicitáronlle tamén que, tal e como se ofrece aos hóspedes do parador a oferta gastronómica dos restaurantes e actividades de turismo activo, “que ofrezan tamén aloxamentos alternativos de calidade na Costa da Morte”, sinalou Pepe Formoso.

Paralelamente, a Deputación Provincial da Coruña despediu esta edición de Fitur exhibindo o potencial da Costa da Morte, a Reserva da Biosfera As Mariñas e o Xeoparque Cabo Ortegal.

Ata a capital de España o Concello de Camariñas levou tamén os atractivos e o potencial da Vía Céltica, unha ruta de peregrinaxe que conecta os portos da Costa da Morte con Santiago a través da ponte de Portomouro e o altiplano de Xallas. A alcaldesa camariñana, Sandra Insua, afirmou que ofrece “a quen a percorre un patrimonio de paisaxes únicas que nos leva de volta ao tempo das primeiras peregrinacións”.