Dar a coñecer e poñer en valor a riqueza patrimonial da Costa da Morte é o obxectivo da nova obra do escritor e historiador Xan Fernández Carrera, unha publicación en formato guía que foi presentada este venres en Fitur, editada pola Asociación de Profesionais do Turismo (APTCM) e patrocinada pola Axencia de Turismo de Galicia.

Baixo o título A Costa da Morte, confín de Europa, e a través de 430 páxinas (galego e castelán), máis de 200 fotografías e varios mapas, Fernández Carrera convida ao lector a coñecer o contexto xeográfico, histórico e cultural deste territorio, e a percorrer quince rutas que discorren polos dezasete concellos. Uns roteiros, moitos deles de trazado circular, que visitan os lugares de maior interese natural, paisaxístico, histórico e cultural. “Cada unha está pensada para realizar durante unha xornada e o propio excursionista ten a posibilidade de elixir as paradas que mellor se adapten aos seus intereses”, afirma o autor. Pedro Blanco en Fitur: “Somos conscientes da riqueza e potencial da nosa terra” Dentro das rutas a pé, hainas de curto percorrido, que conducen ao camiñante a ter un contacto máis próximo e intenso co territorio. A maiores, a guía describe dous dos roteiros de longa distancia: o Camiño dos Faros e a ruta xacobea de Santiago a Fisterra e Muxía. Ademais de ofrecer información sinxela e útil para facilitar a confección dun programa de viaxe ao gusto de cada visitante, a obra tamén “vai dirixida a aquelas persoas que habitan na propia zona e que se interesan por coñecer a gran riqueza patrimonial do espazo no que viven, para que se sintan orgullosas da fortuna que significa dispoñer e gozar de todos estes bens, e tomen conciencia do seu valor e da necesidade de protexelos”, subliña Xan Fernández.