Después de que el Concello de Muros expresara el pasado jueves en un comunicado de prensa su "total compromiso y colaboración con el Gran Prix de Carrilanas y con el Festival de Carrilanas de Esteiro", la directiva de la entidad organizadora de ambas citas, la A.D.C. Esteirana de Carrilanas, ha anunciado su dimisión, que formalizará en la asamblea general convocada para el 17 de febrero.

Y es que, según el colectivo, en la reunión que tuvo lugar el día anterior entre seis miembros del gobierno local y tres de Esteirana de Carrilanas no se les mostró ese apoyo, y el ejecutivo "simplemente se limitó a informar que todo seguiría igual que en años anteriores, obviando el problema real en el que nos encontramos", explican.

Un problema que deriva del conflicto surgido entre el colectivo y la edil de Cultura, Caridad González, que ejerce como procuradora de la víctima en una denuncia por lesiones dirigida contra la organización del Gran Prix de Carrilanas, a la que considera responsable civil subsidiaria, por lo que le pidieron que se desvinculase de los preparativos de dicha cita.

Sin embargo, la edil descartó esa opción y la regidora, María Lago, cerró filas en su defensa, al entender que Caridad González no incurre en incompatabilidad en este caso y dejando claro que seguirá siendo la concejalía de Cultura la responsable de colaborar con el colectivo en la organización de una cita que lleva ya 34 ediciones y que está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Los tres representantes de la asociación abandonaron la reunión del miércoles después de que, según denuncian, Caridad González respondiera "mejor: uno menos; uno menos a hacer bulto" a su anuncio de dimisión porque consideran que no podrían continuar con su actividad en esas condiciones. La edil niega haber dicho eso y añade que el conflicto "estaba cantado por su parte porque no soy santa de su devoción".

Si finalmente se formaliza la dimisión de la directiva que preside David Fernández, el nuevo equipo tendrá cinco meses para organizar la próxima edición del Gran Prix de Carrilanas. Con todo, el Concello anuncia que hará todo lo posible para que se celebre con normalidad.

En este sentido, en declaraciones a este diario, Caridad González dijo que "en la reunión nos dijeron que este año no harían el Gran Prix de Carrilanas; pero esa decisión no le compete a la directiva, sino que tendría que tomarla la asamblea de la entidad" y que, si se produjera ese panorama, "desde el Concello tomaríamos cartas en el asunto, porque Muros no puede quedarse sin una cita tan importante por un capricho de tres chavales".

Respecto a la denuncia en la que ejerce de procuradora, la edil explica que "no existe incompatibilidad alguna por mi parte", pero declinó dar detalles sobre la misma porque "está sub iudice".