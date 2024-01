Muros recibiu a visita dun grupo de profesionais xaponeses interesados en adoptar as mellores prácticas do Camiño de Santiago pola Ría de Muros e Noia. Convidados pola Asociación Auga e Sal, Eriko Nishida, Gaku Umehara e Masao Osagawa traballan nun proxecto auspiciado pola Oficina de Turismo de Xapón para desenvolver un produto turístico centrado no Camiño de Shikoku en bicicleta para turistas estranxeiros. Un proxecto innovador que combina o percorrido en bicicleta polo Camiño budista de Shikoku con experiencias culturais, relixiosas e gastronómicas auténticas de Xapón.

A alcaldesa de Muros, María Lago, e a concelleira de Cultura e Turismo, Caridad González, recibiron a comitiva nipona no concello e expresaron a súa satisfacción “polo seu interese. Un pracer recibilos e abrir posibles vías de colaboración no futuro”, afirmou a rexedora. Masao Osagawa destacou a importancia de establecer contacto coa comunidade local, “que ofrece experiencias auténticas, co fin de extraer ideas e adaptalas ao contexto do Camiño de Shikoku”. Un banco sostenible para Muros Durante a súa estancia no municipio muradán, participaron na visita guiada Pegadas de auga e sal, unha experiencia que transporta á Idade Media e mergulla aos peregrinos na historia dos primeiros viaxeiros que chegaron por mar ás costas da ría. Esta experiencia única, subvencionada polo Concello de Muros como parte da promoción do Camiño pola Ría, foi especialmente valorada pola súa autenticidade e a súa capacidade para conectar coa esencia e o espírito do peregrinaxe. Tamén tomaron boa nota dos esforzos realizados nos últimos anos para poñer en valor o Camiño de Santiago pola Ría de Muros e Noia: desde a procura do trazado ata a promoción e a implicación de diversas entidades e particulares. Recolleron aspectos clave que poderían resultar útiles para o desenvolvemento do Camiño de Shikoku. Da man de Carmen Sánchez coñeceron o proxecto Galurina, que utiliza ingredientes locais como as algas para crear delicias gastronómicas. Foi Itsuko Hori, guía turística oficial de Galicia para Xapón, quen seleccionou os proxectos Auga e Sal e Galuriña para que a comitiva xaponesa experimentara momentos únicos que fusionan historia, tradición e sabores excepcionais. O encontro serviu tamén para reforzar os lazos entre Galicia e Xapón, promovendo o intercambio cultural e turístico. A Asociación Auga e Sal enorgullecese “de ter sido parte desta experiencia enriquecedora” e espera poder colaborar en futuros proxectos internacionais.