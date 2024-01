Fomentar as vocacións científicas entre a poboación feminina e, á súa vez, a igualdade son os obxectivos da celebración do Día da Muller e a Nena na Ciencia que terá lugar o 11 de febreiro en Carballo. Unha iniciativa na que o Concello involcrou ás concellerías de Innovación e Igualdade; ás investigadoras carballesas Verónica Bolón, Xanel Vecino, María Gómez e María Fernández; á profesora de Física e Química do IES Alfredo Brañas, Isabel Regueiro; á Academia Joven de España; e tamén ás universidades de A Coruña e Vigo.

O Concello carballés quere poñer así o seu grao de area para reducir a brecha de xénero que as estatísticas reflexan no eido científico. Segundo explicou a concelleira de Igualdade, Maica Ures, “os datos do último curso confirman que as matrículas de mulleres en áreas de ciencias son moi baixas”. Subliñou que, mentres nos estudos de ciencias sociais e da saúde as mulleres son maioría (máis do 70%), nas carreiras científicas ese porcentaxe redúcese ao 35%, e nos estudos de informática tan só representan o 14% e nas enxeñerías unicamente o 7%.

“Temos que darlle un pulo á muller na ciencia e queremos que as rapazas experimenten e vexan, porque todas somos de ciencias”, afirmou Maica Ures.

Verónica Bolón, investigadora e especialista en Intelixencia Artificial, afirmou que “como muller que estudie unha carreira masculinizada como é a Enxeñería Informática, o día 11 de febreiro é unha data moi importante para min e intento colaborar en todas as actividades que podo”. Por iso, non dubidou en atender o convite do Concello carballés para facer que “as nenas experimenten e teñan unha primeira toma de contacto coa ciencia, agardando que no futuro teñamos unha boa xeración de científicos en Carballo e, sobre todo, de científicas”.

A profesora Isabel Regueiro coordinará a sección de experimentos e farao acompañada das súas alumnas Laura Varela Cambón, Shana Añón Lías, Valeria Rodríguez Colferai, Carla Padín Regueira, Lucía García Vilariño, Andrea Goimil Liñares, Alba Bértoa Lema e Claudia Pallas Marrozos. Como fai cada día na aula, tentará de explicarlle as nenas e nenos que participen “as aplicacións reais do que se estuda en clase”.

As actividades desenvolveránse na planta alta do Mercado Municipal, onde se habilitarán unha ludoteca e unha biblioteca, espazos nos que se organizarán actividades de globoflexia, pintacaras, xogos e outras iniciativas relacionadas coa ciencia. Ademais, impartirase o obradoiro de robótica Futuras Científicas, dirixido principalmente a nenas a partir de 6 anos. Un taller que terá continuidade do 12 ao 14 de febreiro. Os Currunchos Científicos coas catro investigadores e os experimentos complementaranse cunha obra teatral.