Os Concellos de Ames e Brión volven apostar polo sector das enerxías renovables na sexta edición do obradoiro dual de emprego Renova. Nel participan 20 alumnos traballadores que se están a formar durante un período de doce meses para obter o certificado de profesionalidade oficial de montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas.

Ata o centro de formación de Aldea Nova achegáronse este martes os alcaldes de Ames, Blas García, e Brión, Pablo Lago, acompañados polos concelleiros amesáns de Promoción Económica, Ana Paz, e de Persoal, Víctor Fernández. Alí entregaron os diplomas do curso de prevención de riscos laborais en altura e do curso de plataformas elevadoras móbiles para personas que complementan a formación do obradoiro dual.

Na súa intervención, García explicou que “dende os Concellos de Ames e Brión seguimos apostando un ano máis por esta formación en enerxías renovables, porque é un sector que cada vez demanda máis profesionais cualificados. Os contidos impartidos neste obradoiro son fundamentais; moitas empresas do sector buscan contratar aos alumnos antes incluso de que rematen a formación”.

Pola súa banda, o alcalde de Brión, Pablo Lago, destacou a boa colaboración entre administracións na posta en marcha destes obradoiros e instou aos presentes “a aproveitar ao máximo esta oportunidade pois son sectores en constante expansión, sobre todo o fotovoltaico onde cuestións como as comunidades enerxéticas comezan a ser unha realidade”.

A concelleira de Promoción Económica de Ames dixo que “o traballo realizado neste obradoiro tamén terá grandes beneficios para os nosos concellos, pois permitirá dispor de novas instalacións fotovoltaicas e levaranse a cabo traballos de mantemento nas instalacións actuais”.