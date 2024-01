Tras uno de los años más duros para el sector marisquero debido a la elevada mortandad del recurso, ahora es la burocracia la que está ahogando a los profesionales debido a la demora y la insuficiencia de las ayudas habilitadas hasta la fecha, además de los exigentes requisitos que impiden a buena parte de ellos acceder a las prestaciones y subvenciones establecidas.

Ante esta situación, desde la cofradía de Noia, la más afectada de Galicia, con una mortandad de más del 80% del marisco, tan solo 11 días de faena en 2023 y 10 meses más por delante de inactividad obligada, demandan a la Xunta y al Gobierno central soluciones ágiles “e acordes a unha situación extraordinaria e catastrófica como a que estamos a vivir”, afirma el patrón mayor, Santiago Cruz. Apoya la exigencia de la Consellería do Mar para que el Estado resuelva cuanto antes la declaración de los bancos marisqueros afectados como zonas catastróficas “pero tanto Xunta como o Goberno central deberían de contar cuns plans específico de axudas para momentos como os que estamos a vivir, e que dean cobertura efectiva para todos os profesionais afectados”.

Recientemente, la Consellería do Mar viene de aprobar ayudas extraordinarias y directas por valor de 4,4 millones, pero Santiago Cruz considera que son totalmente “insuficientes, pois cada mariscador recibirá 550 euros por 2 meses, e iso non dá para nada, pois moitas familias levan tres meses sen ingresos e as facturas seguen chegando ás súas casas”. Una situación que, afirma, “está xerando moito malestar entre os profesionais. Os que puideron xa buscaron outro traballo, pero outros non teñen esa posibilidade”.

El secretario del pósito noiés, Adelino Freire, entiende igualmente que esta es una situación “extraordinaria” como lo fueron las del Covid o la catástrofe del Prestige, “e daquela si que se habilitaron axudas”. Demanda asimismo que el reparto de las ayudas se base en “criterios técnicos, pois coas normativas actuais os máis afectados están quedando excluídos das axudas”. Por ello, desde la cofradía de Noia demandaron una revisión de la regulación por paralización forzosa de la actividad.

Así, para acceder a las ayudas se exige un mínimo de 120 días de actividad en los dos últimos años “e os mariscadores de Noia só faenaron 11 días en 2023, e en 2024 como mínimo ata outubro non traballarán, polo que quedarán excluídos senón se cambia unha norma inxusta, xa que estamos ante un paro forzado por un peche dos bancos marisqueiros decretado polas administracións competentes”. Tampoco tendrán derecho a las ayudas quienes no tengan cotizado un mínimo de 24 meses.

Y por lo que respecta a las prestaciones que conceden el ISM o las mutuas, a algunos mariscadores asociados a Ibermutua les han sido denegadas “porque non recoñece que o cese forzoso da actividade en novembro e decembro é unha continuación do decretado en febreiro, a pesares de que así o establece o decreto, pois foi consecuencia da alta mortandade do inverno pasado”, concluye. Además, añade, “estas prestacións só chegan ata abril, cando acaba a causa de forza maior”.

Un acuerdo institucional

Llegados a este punto, desde el pósito de Noia demandan tanto a la Xunta como al Gobierno central que “se senten a falar e busquen solucións, pois estamos a ver unha loita na que o sector está no medio”, afirma Adelo Freire. “Teñen que entender que esto é algo extraordinario e hai que actuar en consecuencia, pois mortandades de marisco do 20 ou o 30 por cento xa as vivimos máis veces, pero do 90% nunca se produxeron. Levo 22 anos na confraría e nunca antes pasou esto”, añade el secretario de la cofradía.

Por su parte, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, recuerda que ya se solicitó la declaración de zona catastrófica el 20 de diciembre, “sen recibir ningunha resposta ata o momento”. Dice que esta medida “é fundamental xa que permitiría obter máis recursos”.

Preocupación por una propuesta de rebaja de los topes de captura de abadejo durante 3 años

En el sector pesquero crece también la preocupación ante una rebaja de los topes de captura de abadejo para el periodo 2024-2026, que afectaría a las flotas que faenan en las zonas 8C y 9, que verían limitada las cuotas a 10 kilos por buque y día para el arte del palangre, y a tan solo 5 kilos para el resto de modalidades.

Ante esta situación, el BNG, a través de su diputado Néstor Rego, prsentó en el Congreso una proposición no de ley, así como varias preguntas al Gobierno. Considera que se trata de “un tope completamente ridículo que supón un agravio para a pesca artesanal”. Los nacionalistas aseguran que esta propuesta ha generado “un profundo malestar no sector”, dado que, añaden, es una “cota aínda máis restritiva que a do ano anterior nunha especie que nunca a tivo e nunca a precisou”.

Por ello, el BNG insta al Gobierno “a non aprobar definitivamente a resolución” y le pide que recabe la opinión del sector “para avaliar as posibilidades reais da pesca” y que se realicen los estudios precisos .