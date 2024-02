A Deputación da Coruña fixo oficial, a través do Boletín Oficial da Provincia, a concesión provisional do programa de limpeza de praias 2024, a través do cal financia con 900.000 euros este servizo en corenta e un municipios costeiros. A finalidade da iniciativa é apoiar aos municipios coruñeses no sostemento dos gastos de contratación do persoal das brigadas que se encargarán da limpeza dos areais da provincia durante os meses de verán, así como a adquisición do material necesario, coma o vestiario ou o combustible.

A subvención para a creación destas brigadas de limpeza ten unha duración máxima de tres meses, que deberán estar comprendidos entre o 1 de abril e o 31 de outubro de 2023. O importe máximo concedido ascende a 31.197 euros (Ferrol e Carballo) euros e o mínimo a 6.768 euros (Outes, Neda e Corcubión). Para a concesión, a Deputación da Coruña aplica criterios obxectivos para a baremación das solicitudes, en función da superficie total das praias existentes en cada termo municipal, segundo os datos facilitados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e a poboación oficial do Concello, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE). A metade das axudas concedidas corresponden a concellos do litoral da contorna de Compostela. Así, na Costa da Morte os municipios beneficiarios son A Laracha (23.709 €), Cabana de Bergantiños (16.868 €), Camariñas (26.517 €), Carballo (31.197 €), Cee (21.838 €), Corcubión (6.768 €), Dumbría (19.654 €), Fisterra (26.205 €), Malpica de Bergantiños (12.319 €), Muxía (19.360 €) e Ponteceso (29.637 euros). Ná área de Barbanza recibirán estas axudas os concellos de A Pobra do Caramiñal (23.397 €), Boiro (25.581 €), Carnota (29.325 €), Muros (24.957), Noia (19.688 €), Outes (6.768 €), Porto do Son (29.637 €), Rianxo (22.150 €), e Ribeira (27.765 euros). Diploma de ouro para vinte e seis concellos galegos con todas as súas praias sen fume A lista de beneficiarios complétana os municipios de A Coruña (24.957 €), Ares (24.957 €), Arteixo (22.494 €), Bergondo (23.397 €), Cabanas (23.086 €), Cariño (17.055 €), Cedeira (11.406 €), Fene (8.308 €), Ferrol (31.197 €), Mañón (23.639 €), Miño (24.957 €), Mugardos (20.278 €), Narón (21.838 €), Neda (6.768 €), Oleiros (28.077 €), Ortigueira (25.991 €), Paderne (18.094 €), Pontedeume (20.278 €), Sada (24.021 €) e Valdoviño (29.637 euros). O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destaca a importancia deste programa, sinalando que “contribúe a que as praias da provincia da Coruña estean en condicións óptimas durante o verán, ao tempo que impulsan tamén a creación de emprego”. A este respecto, o mandatario provincial afirma que con cargo a este programa, xunto co de contratación de socorristas en piscinas municipais e praias fluviais, “os concellos contratan cada verán preto de trescentas persoas”. Un plantel de operarios que, en moitos casos, se verá complementado con contratacións de máis traballadores con fondos municipais ou axudas doutras administracións. Ademais, municipios como o de Carballo manteñen operativo o servizo de limpeza de praias durante todo o ano, aínda que os labores intensifícanse durante a tempada estival. Así, a concellería de Medio Ambiente ten establecidas tres temporadas de limpeza ao longo de todo o ano. A alta abrangue dende o 1 de xuño ata o 1 de outubro, e inclúe traballos diarios non só nos areais, senón tamén nos accesos, aparcadoiros, zonas verdes, postos do socorristas, servizos hixiénicos e o vaciado de papeleiras. Pola súa banda, a temporada media está fixada entre o 1 e o 31 de maio, do 1 ao 14 de outubro e na Semana Santa. Neste caso, as limpezas adáptanse ás condicións meteorolóxicas e aos niveis de afluencia de bañistas, segundo estableceu a consellería que dirixe Miguel Ángel Vales. A temporada baixa vai dende o 15 de outubro ata o 30 de abril, e neste periodo só se realizan actuacións extraordinarias, adoptando as medidas precisas con ocasión de fortes temporais ou coa chegada de residuos. As praias obxecto de actuación son as de Razo, Baldaio-As Saíñas, A Pedra do Sal, Arnela e Leira. Hai que subliñar que estas actuacións, xunto con outras medidas, permiten que dende o ano 2014 os areais de Razo, Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal conten con dúas certificacións internacionais (ISO 14001:20024 e EMAS-Esquema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría) que avalan a súa calidade ambiental e a xestión de servizos. Protección Civil Por outra banda, o Boletín Oficial da Provincia (BOP) vén de publicar tamén as bases das subvencións para apoiar ás agrupacións e asociacións de voluntarios de Protección Civil de municipios de menos de 50.000 habitantes para realizar investimentos que impulsen o mantemento e o reforzo do servizo que prestan á cidadanía. O importe total desta liña de subvencións ascende a 115.000 euros. As axudas irán dos 1.000 aos 12.000 euros, podendo acadar ata o 80 por cento do orzamento total. Poderán beneficiarse desta convocatoria aquelas agrupacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de Protección Civil que conten cun mínimo de cinco membros. O obxecto da convocatoria é que estas agrupacións poidan adquirir ferramentas de rescate e salvamento propias da actividade, e destinadas á mellora dos servizos; equipamento do local dos grupos; maquinaria; equipos de comunicacións que faciliten a busca e a localización de persoas e incidencias e a compra de material informático para axilizar o seu traballo. A Deputación pretende así apoiar o traballo das agrupacións da provincia a través de programas consensuados cos propios colectivos atendendo ás súas necesidades.