A gastronomía é, sen dúbida, un dos reclamos turísticos de Galicia, dada a calidade dos seus produtos, tanto do mar como da terra. Conscientes desa potencialidade, no Concello da Pobra veñen de publicar un novo receitario no que os produtos do mar son os grandes protagonistas das elaboracións que saen dos fogóns dos restaurantes locais.

A Concellaría do Turismo presentou este xoves a segunda edición do receitario Da praia ó prato, que recolle unha mostra do que se pode degustar na hostalaría local para así, nas palabras da edil Estefanía Ramos, “dar a coñecer os produtos tan marabillosos e de tanta calidade culinaria que nos proporcionan os nosos mares, os nosos mercados e as nosas praias”, ao tempo que se valoriza “o bo facer dos restaurantes aquí presentes”, engadiu.

De feito, as quince receitas que no total integran esta nova remesa proporcionáronas once locais colaboradores: O Xanxo, A Batea do Castelo, A Casa de Manuel, Casa Manolo, El Olivo Blanco, Hotel Cabío, Mesón O Facho, Nojira, O Malecón, Sisal e Tertulia no Laño. Berberechos, ameixas, mexillóns, vieiras, navallas, ostras, centola, bacallau ou pescada son a materia principal dos quince pratos que compoñen o documento.

Os mexillóns en escabeche caseiro son a proposta do Xanxo. O seu propietario, Xanxo del Puerto, sinalou que se trata dunha receita sinxela cun resultado “de gran calidade e saboroso.” Tamén cualificou positivamente a súa experiencia neste proxecto, porque ten claro que “dar a coñecer moitos dos pratos típicos da zona é poñer en valor os nosos produtos”, con distinguidas características alimenticias e sabores.

Ao acto de presentación sumáronse as técnicas municipais de Turismo, Ángeles Tubío e Sara Sánchez, ademais do hostaleiro Xanxo del Puerto. Tubío explicou que esta iniciativa xurdiu como complemento do obradoiro de marisqueo a pé destinado a escolares e turistas, se ben o receitario tamén se distribuirá en feiras gastronómicas como Xantar, que se celebra na cidade e Ourense no mes de novembro; na propia oficina do turismo; nos restaurantes colaboradores e, igualmente, no resto de locais que o soliciten.

De cara a fomentar o potencial turístico da Pobra do Caramiñal, o Concello publicou recentemente tamén a súa guía de recursos en inglés, para facilitar así a información aos numerosos visitantes extranxeiros que se achegan cada ano ao municipio. Complementa as guías que xa estaban dispoñibles en galego e castelán, e supón un paso máis de cara a acadar todos os obxectivos que marca o distintivo SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino). A nova guía repartirase en feiras nacionais e internacionais e na propia oficina de turismo da Pobra.