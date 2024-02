“De viernes para sábado lo pasamos fatal toda la familia, porque la niña no era capaz de respirar; finalmente, la operaban de urgencia este lunes, y el próximo sabremos que dice la biopsia”. Este es el parte actualizado de Nataliya Zabrodska sobre su sobrina, la niña de 8 años Kira Vertetska. La pequeña, que vivió un año en Ames, donde estuvo escolarizada, tendrá que permanecer ingresada por lo menos un mes, mientras sus padres se ven obligados a dejar de trabajar para centrarse en su recuperación, según apuntaban a este diario.

Kira reside con sus progenitores, Daria Vertetska y Sergei Vertetski, en Zhytomyr, una ciudad situada a casi 140 kilómetros de Kievz, “y la intervención estaba programada para las 07.00 horas, pero al haber alerta de bombardeo, hubo que retrasarla hasta las 09.00 horas”, afirman las mismas fuentes. Por ahora, la campaña solidaria ha logrado reunir 1.200 euros, que ya se han remitido a Ucrania, “pero ya tenemos 500 más, y estamos esperando para reunir otra transferencia”, trasladaba Nataliya, residente en Ames y colaboradora del servicio de voluntariado municipal de la capital maiana, la OVA. Remarca, además, que el único bizum y cuenta bancaria para realizar las donaciones son los ya divulgados (bizum, en el tf 675 337 735, y la cuenta bancaria abierta en Abanca, la ES5120800317723040033980).

Su familia en Ucrania es, asimismo, consciente de los esfuerzos que están realizando en Ames por la salud de la pequeña, “y aunque están muy preocupados por las dificultades que la niña tiene para respirar, conocen la ayuda que le están prestando desde Galicia, y se muestran muy agradecidos”. Nataliya Zabrodska también quiere dejar claro que está contribuyendo personalmente con su patrimonio, “y la verdad es que incluso me da un poco de reparo cuando hago la compra, porque no quiero que nadie piense que estoy gastando dinero de Kira”. Su ilusión sería “que cada persona facilitase un euro para que se recuperara”. Por lo de pronto, la comunidad educativa del CEIP Agro do Muíño, donde la pequeña estuvo asistiendo a clase, también sumará su grano de arena.

“Kira ahora no puede hablar, porque tiene una herida grande y el paladar aún sin cerrar”, aportaban de nuevo sus familiares. Además, confirman que no ha decaído en modo alguno su interés por la cultura ibérica –vovió al este de Europa sabiendo leer y hablar en español–, y aún escucha programas en castellano.

Ahora le queda por delante una larga recuperación mientras aguarda por el diagnóstico de los médicos en un país que continúa en guerra.