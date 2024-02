La exposición Amigo, dáte conta, estrenada el pasado día 10 de noviembre, acaba de aterrizar en la praza da Maía, donde permanecerá durante todo el mes como parte del programa de actos que la Delegación del Gobierno llevó a cabo con motivo del Día Internacional contra la violencia de género. La muestra presenta a través de seis carteles informativos y viñetas actitudes relacionadas con la violencia machista, fundamentalmente en el ámbito de la pareja, para concienciar a la población más joven. Y el delegado Pedro Blanco fue el encargado de su puesta de largo local.

El regidor, Blas García, recordó la amenaza que suponen las actitudes que niegan la violencia de género , mientras subrayaba la importancia de que esta exposicióne llegue al municipio gallego más joven: “Os valores que inculquemos hoxe serán os que predominen no Ames do futuro e eu quero un Ames igualitario e libre de violencia de xénero”.

Uxía García, edila de Benestar Social e Igualdade, explicó que el Ayuntamiento “terá sempre as portas abertas a iniciativas deste tipo”, mientras que Blanco, tras recoger sus agradecimientos, aplaudía la labor de Ames al respecto y divulgaba la meta del Gobierno estatal de “non parar ata alcanzar unha sociedade igualitaria, inclusiva e xusta”.

MEJORAS VIARIAS. Sin salir del Ayuntamiento de Ames, la concejalía de Obras e Servizos Básicos, que dirige Gustavo Nieto, destaca la aprobación en junta de gobierno de la licitación de dos proyectos por valor de 388.222,30 euros, e incluyen la pavimentación de viarios en los núcleos de Mourigade y Cortegada.

Nieto, explica que “coa licitación destas obras nas parroquias de Bugallido e da Ameixenda seguimos avanzando coas actuacións do POS+ 2023 e continuamos cos arranxos dos interiores de núcleos do rural. Deste xeito, aseguramos que as vías e os interiores dos núcleos estean correctamente acondicionados e que se mellore a súa funcionalidade e seguridade, tanto nas zonas urbanas como no rural”.

En cuanto a los proyectos, en Mourigade, se van a acometer actuaciones “encamiñadas á mellora da pavimentación do viario deste núcleo, así como o acondicionamento do seu acceso polo norte, que na actualidade conta cun firme de material granular”, mientras que en Cortegada se contempla, por 212.000 €, la mejora del firme de sus viales.