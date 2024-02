O Goberno de Ames, no marco do plan de mellora e humanización das rúas dos núcleos urbanos e das estradas e vías interiores do rural, vai investir máis de 300.000 € no proxecto de humanización da rúa Agrelo, de Bertamiráns.

Este proxecto enmárcase dentro do POS+ Adicional 2/2023 e dálle continuidade á humanización da Améndoa central de Bertamiráns, que estivo cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020. O obxectivo do executivo local é facer que as rúas e espazos públicos “sexan máis amables para a veciñanza coa finalidade de favorecer que os percorridos cotiáns se realicen a pé; mellorar a comunicación cos equipamentos públicos e as zonas verdes; e contribuír á dinamización da economía e do comercio local”, subliñan. A humanización de Bertamiráns prima xa o peón e iguala plataformas As actuacións proxéctanse sobre o sistema viario existente, pensado e proxectado dende a perspectiva do automóbil e teñen por obxecto reverter esta situación, de maneira que a rúa Agrelo se converta na conexión entre a Améndoa central de Bertamiráns e o paseo fluvial, dando prioridade aos percorridos a pé e en bicicleta. Dotarase dun carril en sentido único de circulación, aparcamento en liña e beirarrúas máis amplas. O alcalde, Blas García, destaca que “o Concello vai devolverlle a vida a unha rúa céntrica do núcleo de Bertamiráns, que non está a aproveitar todo o seu potencial”.