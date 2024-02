A parroquia de Vilanova (Vedra) vive con intensidade o seu tradicional Entroido. Esta fin de semana os Xenerais e Correos encabezaron unha comitiva integrada por preto de cen persoas que percorreron todas as súas aldeas con parrandas e coros, enchendo de balbordo cada recuncho da parroquia vedresa cos seus altos e vivas.

A xornada entroideira viuse animada polo brillo do sol, algo pouco habitual no mes de febreiro, que agradeceu todo o público.

A traca final chegou á noite no Campo da Festa de Picón, onde se deron os agardados Atranques nos que unha a unha se foron dicindo as bondades e, sobre todo, maldades gardadas todo o ano. Os Xenerais da Ulla seguirán percorrendo os recunchos do municipio de Vedra durante todo o Entroido. Volverán o vindeiro 17 de febreiro, para visitar a parroquia de San Xián, na que, a bo seguro, serán ben recibidos por veciños e visitantes que cada ano se achegan a este concello para desfrutar dun dos Entroidos máis tradicionais da comarca de Compostela.