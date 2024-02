Investigan a una vecina de Coín por estafar 26.500 euros a un empresario de Santa Comba

El Equipo @Milladoiro de respuesta en materia de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Coín, investiga a una vecina de esa localidad como presunta autora de un delito de estafa en la fase de explotación de la operación Giromu.

Dicha operación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por un empresario en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Santa Comba. En la misma el sujeto explicaba que había abonado 26.500 euros en una conocida página de internet por una cabeza tractora en la que estaba interesada su empresa.

No obstante, tras recibir la factura de compra no tuvo más información del supuesto concesionario. Ante esta situación, y pasado un plazo de tiempo razonable, intentó ponerse en contacto con el vendedor, al que no dio localizado y el que, además, había borrado el anuncio de la página.

La Guardia Civil inició una investigación con el objetivo de constatar la veracidad de los hechos, identificar al autor y recuperar el importe estafado. Como fruto del operativo del Equipo @Milladoiro se logró identificar a la presunta autora del delito, resultando ser una vecina de Coín. La rápida actuación permitió bloquear 16.000 euros.

Tras conocer la identidad, los guardias civiles actuantes solicitaron la colaboración del ETPJ de Coín para la investigación de esta persona como presunta autora de un delito de estafa.