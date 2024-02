A Marea ameaza con denunciar a demora das obras de mellora da praza de abastos de Noia

O grupo municipal da Marea de Noia ameaza con denunciar ante a Xunta “o incumprimento” dos prazos nas obras de mellora da praza de abastos, e asegura que “o trámite do expediente está cheo de irregularidades”. Respecto ao prazo, sinalan que “era de 13 meses e xa van alá máis de dous anos”. Denuncian ademais que “houbo informes fiscais do Concello que poñían de manifesto serias irregularidades na tramitación da obra”. Ademais, engande, a empresa puxo de manifiesto a necesidade de realizar un modificado do proxecto “e o goberno tirou para adiante”, conclúen.

O alcalde, Santiago Freire, cualifica de “sarta de mentiras” as acusacións da Marea porque, di,“foi aprobado o proxecto modificado correspondente e as certificacións e facturas axustanse totalmente aos prezos do mesmo”. Sinala ademais que “é unha obra moi complexa por ter que realizarse en fases e cos postos da praza mantendo a actividade”, e asegura que “unha parte da obra xa está rematada e o resto dependerá do acordo cos praceiros”.