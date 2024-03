Aumentan un 21% as consultas no último ano na Unidade de Conductas Adictivas en Carballo

A Unidade de Conductas Adictivas de Carballo leva atendidas 2.156 persoas desde a súa apertura hai 30 anos. O volume asistencial do ano 2023 foi de 484 usuarios (390 homes e 94 mulleres), un 21,6% máis que o ano anterior. O motivo deste incremento é que, despois de case dous anos sen facultativo médico, cubriuse por parte do Sergas ese posto cun psiquiatra, que presta atención dous días á semana.

Os pacientes atendidos o ano pasado na UCA foron derivados desde 11 centros de saúde da Costa da Morte. Aínda que a unidade naceu para dar resposta aos graves problemas de drogadicción, e que a cifra de usuarios dos programas de tratamento por consumo de drogas ilegais seguen sendo maioría (276 no 2023), cada vez son máis os que participan en programas de tratamento por consumo de drogas legais (200 o ano pasado), sobre todo alcohol, pero tamén se duplicou o número de pacientes por adicción ao tabaco.

Atenden todo tipo de adiccións: ás novas tecnoloxías, ao xogo, ás compras, á pornografía... cada vez máis frecuentes, sobre todo entre a xente nova. O servizo está aberto ás familias que queiran recibir información ao respecto.

O balance de actividade foi presentado nun acto presidido polo alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, no que participaron tamén a concelleira de Sanidade, Maica Ures, xunto coa directora da Unidade de Conductas Adictivas, a psicóloga Lourdes Suárez, e o psiquiatra da unidade, David Castedo. Cualificaron de “anacrónico” o feito de que estas unidades, así coma o propio persoal sanitario que presta servizo nelas, sigan dependendo dos concellos, a pesares de que funcionalmente dependen de Sanidade.

Froito dese anacronismo, o Concello de Carballo ten no seu cadro de persoal profesionais sanitarias coma unha psicóloga ou unha enfermeira, que funcionalmente dependen do Sergas. E tamén é a Consellería de Sanidade a que financia o custe do servizo, que ten ámbito supracomarcal, xa que atende a veciños de toda a Costa da Morte. “Non ten sentido, nin é operativo nin funcional, que un centro sanitario dependa dun Concello”, dixo o alcalde, Evencio Ferrero, que considera que se está asumindo unha competencia claramente impropia.

Transferencia de centros

No ano 2022 constituíuse unha comisión mixta Fegamp-Xunta para abordar a transferencia destes centros pero, afirman, “a día de hoxe segue sen materializarse”. Por iso, tanto os profesionais da Unidade de Conductas Adictivas como o Concello carballés, reiteran “a necesidade de rematar con esta situación”.