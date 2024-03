La balneroterapia cura en Brión: fulmina el 80% de las lesiones por soriasis con ciclos de 21 días

La balneoterapia está vigente. Y por supuesto, cura. Esta son algunas de las máximas que difundirá la Cátedra de Hidroloxía Médica de la Universidade de Santiago (USC) con Balnearios de Galicia este fin de semana en Brión. Serán unas jornadas centradas en los beneficios de los tratamientos con aguas mineromedicinales para tratar dolencias respiratorias y dermatológicas, así como la depresión. Un grupo de futuros médicos de la USC, que se están formando en la cura termal, conocerá sus efectos terapéuticos para abordar este tipo de enfermedades en el Hotel Balneario Compostela, situado en O Tremo.

De esta forma, y en lo que atañe a las patologías respiratorias, los responsables médicos del balneario destacan que “as augas mineromedicinais contribúen a diminuír a inflamacións das mucosas, eliminan a mucosidade e aumentan a capacidade pulmonar; polo que resultan de interese para tratar a farinxite, larinxite, sinusite e as afonías, entre outras doenzas do aparato respiratorio como a EPOC ou a asma”. Así, en función de la vía que se quiere tratar, se hacen inhalaciones, fisioterapia en el agua o igualmente se pueden aplicar parafangos.

Dolencias de la piel

En cuanto a las dolencias dermatológicas, en el balneario de Compostela emplean peloides termales, que resultan de mezclar la parte activa del agua mineromedicinal con arcilla. Esta técnica se aplica en particular para abordar la soriasis y también la dermatitis atópica seborreica, procesos en los que la piel se muestra inflamada y reactiva. Los médicos del balneario aseguran que se logran resultados muy satisfactorios ya en el primer mes de tratamiento: “Desaparece o prurito, as lesións van mellorando e aparece a pel sa na maior parte do corpo, desaparecen máis do 80 por cento das lesións”, reseñan. Según estos profesionales, para conseguir resultados efectivos a largo plazo se necesitan de dos o tres ciclos de 21 días (coincidiendo con el recambio celular de la piel), en días alternos y con una semana de descanso.

Pero hay más, porque el balneario de Compostela también realizó un estudio piloto sobre los efectos terapéuticos de las aguas termales en la depresión, en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago y los centros de salud de Brión y Bertamiráns, con una selección de pacientes que tienen en común que padecen depresión moderada o severa y no toman medicación. Los médicos del balneario explican que el tratamiento consiste en la colocación de un sensor que mide la temperatura corporal de los enfermos a lo largo del día. “Métense en bañeiras a 40 ºC durante vinte minutos e logo nunha sala mantense a temperatura cunha manta térmica durante outros vinte minutos. Mídeselles a temperatura durante todo o proceso e obtéñense uns parámetros. Os resultados indícannos que o tratamento mellora coa aplicación de calor, en particular o sono e a sensación anímica”, afirman.

Depresión

Los expertos señalan que en los pacientes con depresión se detecta una alteración en su temperatura corporal. Cuando se someten a una temperatura del agua a 40 ºC, el organismo libera una sustancia que hace que la temperatura corporal disminuya, con los consecuentes efectos positivos para los enfermos.

Las jornadas comenzarán este viernes a las 16.00 horas con un recorrido por la historia del balneario y de sus aguas, de la mano de la doctora Olalla Janeiro. Después, los futuros facultativos realizarán una visita a las instalaciones, y recibirán una nueva charla sobre el tratamiento terapéutico respiratorio, concluyendo con prácticas termales en el balneario. El sábado conocerán cuáles son las principales innovaciones en el sector termal, en particular en el referente al uso de peloides. Tendrán la oportunidad de recibir diversos tratamientos en seco como peloides, parafangos, envolturas y presoterapia. Posteriormente, se acercarán a los principales efectos terapéuticos de las aguas mineromedicinales en la depresión. La jornada concluirá con una sesión práctica en el balneario.

Juan Gestal corrobora

El profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidade de Santiago, el catedrático jubilado Juan Gestal, no solo tiene clara su apuesta por la balneoterapia, sino que cree demostrado que los tratamientos son más efectivos si se prestan en este tipo de establecimientos. “Hoy en día hay muchos estudios que demuestran la evidencia científicas de la cura balnearia”, apunta, para dolencias dermatológicas.

Pero es que, además, puede dar fe de que los tratamientos con aguas mineromedicinales, lo que se denomina la cura balnearia, “pueden ser complementarios a tratamientos, y reducir la ingesta de fármacos, en patologías reumáticas, respiratorias, asma infantil, sinusitis y otitis crónicas o varices”, entre otras muchas, sin olvidar además los efectos beneficiosos “en la recuperación de los daños por accidentes cerebro-vasculares, recuperación de la movilidad en párkinson, estrés, depresión... y me quedo corto”, constata el veterano facultativo.

Difusión social y médica

Además de poner en marcha jornadas para la sociedad en general, y un curso sobre indicaciones de la balneroterapia en el cuarto ciclo, Hidroloxía impulsa actividades lectivas de 10 horas y con 20 alumnos de Medicina cada una, en los balnearios del Hotel Compostela de Brión, Ibérica Aguas Santas de Pantón, Termas Romanas de Lugo, en el de Laias (Cenlle) y el de Ibérica Balnearios de Guitiriz.