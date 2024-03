Alumnos de cinco países analizan o modelo de xestión turística carballés

O alumnado do máster en Planificación e xestión de produtos turísticos da UDC achegouse ata Carballo para coñecer de primeira man o modelo de xestión turística do Concello. Acompañados pola técnica de Turismo, Maite Parga, os estudantes visitaron dous dos principais recursos turísticos locais: a zona costeira e o balneario, o único en funcionamento en toda a provincia. No mestrado, coordinado por Eduardo Guillén Solórzano, participan alumnos de China, Arxentina, Uruguai e Cuba e de distintas comunidades autónomas españolas. O obxectivo do máster é a formación de profesionais tanto no ámbito da investigación coma do traballo profesional na planificación e xestión de produtos turísticos de distintas tipoloxías (congresos e convencións, de espazo litoral e termalismo, gastronómico e enolóxico, de patrimonio, deportivo, etc.). Desde a dirección do máster destacan a transcendencia económica e social do turismo, e a necesidade de que sexa planificado e xestionado por persoas con formación específica.