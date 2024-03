Un retiro artístico, espiritual y sanador para féminas en Carnota

Un detalle de bienvenida, alimentación saludable con productos de temporada, clases de Slow Pilates, trabajo multidisciplinar de autoconocimiento y desarrollo personal, paseos por la playa y la naturaleza, un taller artístico y de transformación, rituales de autocuidado y aromaterapia. Es el plan que les espera a las mujeres que participarán en el retiro organizado en una aldea de Carnota por tres vecinas de esta localidad que quieren compartir su formación y sus experiencias en diversas disciplinas.

Stefania Montagna, italiana, es coach, escritora, profesora de yoga y meditación. Tiene un Grado en Relaciones Internacionales y experiencia profesional en grandes organizaciones, como las Naciones Unidas y Google. “Mi proceso de búsqueda de un lugar en el que me pudiera sentir libre de ser yo misma me ha llevado a vivir en más de diez países y a hablar con fluidez cinco idiomas. Pero ese mismo proceso me llevó a perderme, a plantearme quién era realmente y cómo transformarme en dueña de mi vida. He documentado mi proceso en mi libro de memorias, que está ahora en fase de publicación, y llevo a todas mis formaciones una variedad de herramientas que he aprendido por el camino: enfoques sistémicos, rituales, trabajo de sombra, escritura introspectiva, meditación, etc.”, señala.

Nerea Astorga, oriunda de León, estudió Historia del Arte y Conservación. “Con el tiempo me di cuenta de que mi verdadera pasión es todo lo que orbita en torno a la salud y el cuidado desde lo natural. Enamorada de la anatomía y el funcionamiento del cuerpo, descubro a través del pilates el movimiento como una herramienta más para el bienestar. Comparto, con ilusión, lo aprendido, mi experiencia y mi curiosidad, haciendo que el tú a tú sea mi mejor don”, explica Nerea al respecto.

Alicia Vázquez, coruñesa, es artista plástica. Comenzó su trayectoria aprovechando materiales naturales que encontraba en las playas de la Costa da Morte. “Mi proceso interior de transformación me lleva a utilizar el color como herramienta de sanación inspirándome en las formas y faunas con las que me conecto a lo largo de los paseos en la naturaleza. A partir de 2017 comienzo a transformar y dar color a plásticos y otro tipo de materiales que encuentro en las limpiezas de playas y acantilados con una perspectiva más medioambiental. Mi experiencia personal, profesional y artística es, en definitiva, mi filosofía de vida consciente y sostenible: belleza hecha de deshechos como la propia vida”, indica.

Ahora, las tres se han aliado para organizar este retiro en Aldea Soma (Panchés), a los pies del Monte Pindo, del 26 al 28 de abril. El precio es de 495 € por tres días y dos noches en pensión completa con todas las actividades. El transporte hasta el lugar no está incluido.

“Invitamos a las participantes a retomar su lugar en el mundo, integrando todo lo que somos: cuerpo, mente, corazón y alma. Lo haremos a través de un programa que es pura magia. Integra pilates, autocuidado, coaching, meditación, rituales, círculos de mujeres, enfoques sistémicos, escritura consciente, laboratorios artísticos, inmersiones en la naturaleza, sororidad, paseos por la playa y mucho más”, señala Alicia.