Vimianzo destina 95.747 € a mellorar viais de acceso aos núcleos de Castromil e Oróns

O Concello de Vimianzo vai mellorar viais de acceso a Castromil e Oróns, cun orzamento de 95.747 €, financiados por Agader.

As obras consisten no reforzo do firme existente e a incorporación de novas capas máis axeitadas ás características do tráfico rodado que soportan. En Castromil limparanse as gabias, aplicarase unha capa de rodaxe de seis centímetros de aglomerado en quente e procederase á sinalización horizontal e vertical. En Oróns limparanse as gabias e aplicarase unha capa de rodaxe de cinco centímetros de aglomerado en quente.