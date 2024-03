Oroso amplía a rede de fibra óptica ás parroquias e tamén no núcleo urbano de Sigüeiro

O Concello de Oroso está a colaborar con varias empresas subministradoras para levar a fibra óptica ao maior número de núcleos, especialmente no rural.

As obras que xa se están acometendo inclúen o despregamento tanto de forma soterrada como de forma aérea. Esta ampliación do servizo de fibra óptica abarcará case todas as parroquias e parte do núcleo de Sigüeiro.

O edil de Medio Rural, Carlos Mosquera, apunta que “dende hai meses estamos a traballar coa cuestión da fibra óptica, un servizo que xa é básico na maioría dos fogares tanto para traballar como para estudar e, dende o Concello, estámonos a mover coas empresas subministradoras para levalo alí onde o demanden e sexa posible”.

Dende a administración local tratan ademais de facilitar os labores ás empresas para que o servizo de fibra sexa unha realidade canto antes en todo o municipio.