A Senda do Mar de Razo-Baldaio e o paseo de Caión renovan as bandeiras de Sendeiro Azul

Na Senda do Mar Razo-Baldaio (Carballo) e no paseo marítimo de Caión (A Laracha) ondearán, un ano máis, as bandeiras de Sendeiro Azul. Un distintivo que recolleron en Madrid o coordinador do servizo municipal de Protección Civil de Carballo, Javier Souto, o tenente de alcalde larachés, José Ramón Martínez, e o edil Pablo Cambón, de mans do presidente da Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor, José Palacios.

Entre os criterios que avalan á senda carballesa destacan as características do propio carreiro, a presenza de paneis de información, sinalética e infraestruturas para a xestión de residuos e conservación e xestión do patrimonio, así como a accesibilidade, a mobilidade ou o densenvolvemento de actividades de educación ambiental. Pola súa banda, o Sendeiro do Saldoiro de Caión obtén o recoñecemento por undécimo ano consecutivo. É o tramo do paseo marítimo de 1,5 quilómetros de distancia que vai desde a Praza Eduardo Vila Fano ata o arroio Figueirido.