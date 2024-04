Se disparan los clubs de lectura escolares con 53 nuevos, 15 en la zona compostelana

Un total de 431 centros escolares, 53 de ellos de nueva incorporación, desarrollan clubs de lectura en sus bibliotecas durante este curso gracias al apoyo de la Xunta, que destina 400.000 € a este programa. Y de los debutantes que se suman a la oferta, destacan los 15 que se emplazan en el entorno de las comarcas compostelanas, alcanzando la cifra final de 85 colegios e IES en su ámbito.

Los debutantes son, en Boiro, el IES A Cachada y el CEIP Santa Baia; en Boqueixón, el CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto; en Camariñas, el CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto; en Carballo, el CEIP Bergantiños y el CEIP Plurilingüe A Cristina (el Instituto Alfredo Brañas cae de la lista); en Muros consta el CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío; en Muxía, el IES Ramón Caamaño; en Noia, IES Virxe do Mar; Ordes, CEIP de Mesón do Vento; Ponteceso, CRA Nosa Señora do Faro; Ribeira, el CEIP Plurilingüe O Grupo; Rois, el CEIP Plurilingüe de Pumar; en Valga, el Instituto Plurilingüe; y en Lalín, el CEIP Golmar.

Fomento

El objetivo de esta iniciativa de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, enmarcada en el Plan LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) 2021-2025, es fomentar y consolidar los hábitos lectores y las competencias básicas del alumnado, que van desde la comunicación lingüística a la competencia social, cultural o artística. Por provincias, 162 de los centros integrados en el programa son de A Coruña (24 de nueva incorporación este curso), 60 de Lugo (cinco nuevos), 54 de Ourense (seis nuevos) y 155 de Pontevedra (18 nuevos). Cada uno de ellos tiene asignada una cuantía de entre 600 y 1.235 euros, en función del tipo de centro y de la propuesta presentada, para destinar fundamentalmente a la adquisición de libros para las actividades del club, que pasarán posteriormente a los fondos de la biblioteca escolar, así como para gastos derivados del funcionamiento del club.

Según el Ejecutivo autonómico, “poñer en marcha un club de lectura nun centro educativo consiste, basicamente, en promover a participación dun grupo de alumnado para compartir as súas experiencias lectoras, coa mediación dun adulto que conduza todo o proceso”.

Normalmente estos clubes de lectura –cuyo espacio natural son las bibliotecas escolares– se ven enriquecidos por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyen a la lectura en diversos soportes, permiten introducir las narrativas transmedia y facilitan la difusión de actividades, así como la participación de adultos de la comunidad educativa, lo que propicia el intercambio de experiencias intergeneracionales.

Además de la dinamización a favor de la lectura y ámbitos de aprendizaje de competencias clave para la vida, los clubs de lectura también están concebidos como espacios de convivencia y educación ciudadana.

LÍA y Lectura e Familias

Asimismo, y dentro del Plan LÍA 2021-2025, con el que se busca dar respuesta a las necesidades que se venían manifestando en relación con las bibliotecas escolares y fomento de la lectura, se ha incluido un programa de Lectura e Familias para el curso 2023/24 que promueve “a lectura e o uso responsable da información entre os distintos sectores da comunidade educativa”, en centros públicos de titularidad autonómica. Y para el presente periodo lectivo se han incorporado el CRA de Oroso; CEIP do Foxo de A Estrada; el CEIP Plurilingüe Santa María do Castro, de Boiro; CEIP Ramón de Valenzuela, Silleda; y el CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz, situado en Touro.

Arantza Portabales: “Si les encanta tu obra aunque les obliguen a leerla, pienso: misión cumplida, porque detrás de un libro va otro”

La escritora Arantza Portabales conoce bien el funcionamiento de los clubs de lectura, tras haber intervenido en decenas de ellos, tanto en persona como por videoconferencia. Y, al hilo, su obra Deixe a súa mensaxe despois do sinal ha sido, además, elegida por los integrantes del grupo que se acaba de crear en el CPI de Boqueixón para analizar obras literarias, una actividad que arrancará a lo largo de las próximas semanas. “Cuando los alumnos te dicen que tu obra les encanta, aunque se la hayan obligado a leer, te hace pensar: misión cumplida, porque detrás de un libro va otro”, apunta la autora.

Portabales, que nació en San Sebastián en 1973 –aunque lleva desde la adolescencia residiendo en la tierra de sus padres, Galicia– destaca que los clubs de lectura “te hacen ver cosas de las que no eres consciente, pero también sobre lo que siente el propio lector, e incluso te revela cosas que tenías en el subsconciente; es superemocionante”, asegura al respecto del contacto directo con los lectores.

Y es que para un escritor es muy importante conocer la visión de terceras personas, “porque tienen que imaginárselo todo, y te aportan lo que de verdad sienten, resulta muy enriquecedor”, destaca.

“Soy una escritora más de personas que de lugares”, continúa la protagonista de estas líneas, “e intento siempre hacer saltar resortes, que la gente conecte; porque está claro que para lo único que se escribe es para que te lean”, apostilla en declaraciones a este diario. Le resulta, asimismo, curioso “ver como la gente lleva esos temas a su propia vida personal, y además te ayudan a darte cuenta de los fallos”.

Portabales es, asimismo, una firme defensora de la opinión crítica, y aún tiene grabado a fuego como en una exposición de su obra ante trescientos alumnos “una chica se levantó y argumentó los motivos por los que no le gustó mi libro, lo que a mi juicio supone una muestra de madurez y equilibrio”, Pero es que también tiene claro que en literatura “tienes que venir llorado de casa, y no tienes porque gustarle a todo el mundo”. Acaba confirmando que ya prepara una nueva novela de misterio, y que va a ver la luz “el próximo año 2025”.

