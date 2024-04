Tres bares de Carballo 'servirán' ciencia e investigación

Carballo será por primeira vez este ano, xunto con cinco das grandes cidades galegas (A Coruña, Vigo, Lugo, Ourense e Santiago) sede do festival internacional de divulgación científica Pint of Science. Unha cita que ten como principal característica que o encontro entre científicos e investigadores co público prodúcese nos bares.

Trátase dunha iniciativa que este ano contará con 65 sedes en España e que se celebrará de xeito simultáneo en máis de 20 países de todo o mundo, do 13 ao 15 de maio.

No caso de Carballo serán tres os establecementos que abrirán as súas portar a un nutrido grupo de investigadores e investigadoras que achegarán o seu saber a todos aqueles que amosen interese pola ciencia.O festival caracterízase por convidar ás persoas investigadoras da localidade onde se celebra co fin de compartir os coñecementos nun ambiente relaxado e distentido, como é o caso dos establecementos hostaleiros.

O equipo organizador do Pint of Science en Carballo está integrado por Iván Andrade Tasende, concelleiro de Innovación, Fondos europeos, Formación, Emprego e Axenda Urbana; Verónica Bolón Canedo, enxeñeira e doutora en Informática, investigadora e experta en Intelixencia Artificial (IA), e Cristina Abelleira Martínez, responsable de comunicación do Concello carballés.

A nivel nacional, a iniciativa articúlase desde a Asociación de Divulgación Científica Pint of Science España, creada co propósito de organizar este festival. Ten a súa sede social na localidade de Mojácar (Almería).

Pint of Science naceu a partir dun evento promovido por dous investigadores do Imperial College de Londres, que en 2012 reuniron nos seus laboratorios a persoas con parkinson, alzheimer e outras enfermidades co fin de amosarlles as investigacións que levan a cabo. Dada a gran acollida que tivo o encontro, pensaron que sería unha boa idea levar aos científicos a onde está a xente, e así se vén facendo desde o ano 2013 a través de seis áreas temáticas: Mente marabillosa, Dos átomos ás galaxias, O noso corpo, Planeta Terra, Tech me out! e A Nosa Sociedade.