Las lluvias ralentizan desde octubre la primera fase de la variante de Ribeira e impiden hacer los rellenos

La construcción de la primera fase de la variante de Ribeira está resultando más problemática de lo esperado. Los trabajos, consistentes en la conexión de la carretera provincial DP-7305 con el barrio de Fafián mediante un vial de 220 metros y una glorieta de 34 metros de diámetro, se iniciaron en marzo del pasado año y están ejecutados al 15%, cuando ya tendrían que haber finalizado. El ritmo de las obras se torció en otoño por las condiciones meteorológicas y, desde entonces, las lluvias las siguen ralentizando.

La actuación (adjudicada a la empresa Construcciones Ponciano Nieto S.L. por 519.982 euros) se paró precisamente en otoño por las continuas e intensas lluvias. Finalmente, se retomó a mediados de enero, pero poco se avanzó en estos dos meses y medio. “As constantes choivas e as malas condicións meteorolóxicas dos últimos meses provocaron un grande humedecemento do material da traza da obra. Este material ten que ser retirado das zonas de desmonte e ten que ser empregado como recheo para conformar a explanación da glorieta da obra. Debido á elevada humidade do material, non foi posible executar o recheo porque non se podía garantir a capacidade estrutural necesaria sen que houbera risco de afundimentos futuros na estrada, unha vez en servizo”, explica al respecto la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Los trabajos que se pudieron realizar desde enero consistieron en la ejecución de un pequeño canal empedrado y una obra transversal de drenaje. La previsión inicial de poner el vial en servicio esta primavera parece descartado, y la Xunta habla ya de la próxima estación: “Nos vindeiros días está previsto que melloren as condicións meteorolóxicas. Polo tanto, nesas condicións, entre esta semana e a que vén, retomaríase o ritmo dos traballos”, explica.

La previsión del Ejecutivo gallego pasa ahora por acabar la obra “durante o verán, sempre e cando o clima acompañe e cesen as choivas”.

El vial que conectará la futura variante con el barrio ribeirense de Fafián dispondrá de dos carriles de 3,5 metros de ancho y aceras de 2,10.

La nueva vía, que se corresponde con la parte inicial del tercer tramo de la variante, permitirá captar un tráfico de 4.300 vehículos diarios, el 3,4% de ellos pesados. La Xunta prevé licitar este año la segunda fase.