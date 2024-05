Ames crea espacios culturales en O Milladoiro y ya tramita el tercer Plan Único más alto en la comarca

Blas García, alcalde de Ames, acaba de presentar con la diputada de Plans Provinciais, Cristina García, y la de Cultura, Natividad González, el importe del Plan Único de la Diputación coruñesa que le corresponde a este municipio para la presente anualidad: unos 1,9 millones divididos entre el importe de la fase inicial (979.500,37 euros) y el adicional (958.592,82 euros). Será, a priori, el tercero de los concellos de la comarca en recibir más fondos, tras Carballo y Santa Comba.

Y, al hilo, también visitaron la primera fase de las obras de ampliación de la casa de la cultura de Milladoiro que están sufragadas a través del POS 2022 de la Diputación de A Coruña. La inversión del Plan Único en el cinturón santiagués –conformado por los municipios de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do Dubra– alcanzará los 7.389.600 €, incluyendo los 3.734.658 euros iniciales y los 3.654.942 € del adicional.

Así, y acompañados por concejales de BNG, PP y Espazo Común, visitaron unas instalaciones que incluyen el auditorio de la localidad, constatando que gracias a esta herramienta de financiación de las obras y servicios municipales, el Concello de Ames está ejecutando actuaciones como la ampliación de este inmueble. Precisamente, esta iniciativa fue adjudicada a la empresa Nature Infraestructuras y Servicios S.L. por importe de 264.869 euros, y contempla la ampliación del espacio para construir nuevas salas de actividades, la habilitación de una sala de lactancia, la creación de una comunicación más directa desde la acera hasta el escenario del auditorio y diversas mejoras en la zona de la cafetería (construcción de aseos y almacén propios, ampliación de la terraza y creación de un vestíbulo).

Dos nuevas aulas

En la planta baja de esta casa de la cultura se generará, al hilo, un espacio de 44 metros cuadrados que se dividirá en dos aulas: una de 25,15 metros cuadrados y otra de 19. Las estancias complementarán así las aulas ya existentes en dicha planta. La fachada de los dos espacios estará conformada por carpintería de aluminio y vidrio, mientras que las baldosas del suelo serán de terrazo similar al ya existente.

Para las paredes se empleará pintura plástica con textura lisa y acabado mate, en colores suaves. No se modificará el falso techo ya existente, y en el soportal lateral al cuerpo de la cafetería se construirán aseos y un almacén, junto con un vestíbulo que sirva a la salida de emergencia del salón de actos (de alrededor de unos 46,50 metros cuadrados).

De este modo, el funcionamiento de la cafetería será independiente al del resto del centro. La fachada de los aseos será ventilada, con un acabado con paneles tipo viroc o similares. El suelo, al igual que en las aulas, se compondrá de baldosas de terrazo similar al ya existente. Por otro lado, el techo será de yeso. Se propone, además, incrementar la obra de pavimentación para articular la salida de emergencia del auditorio, y ampliar el soportal de la cafetería unos 65 metros cuadrados, con una zona semicubierta con un toldo motorizado de estructura fija, para un mejor funcionamiento del establecimiento. Las actuaciones en la planta baja se complementarán con la realización de un vestíbulo que aísle acústicamente la zona de la cafetería, y con la transformación del guardarropa en una sala de lactancia.

Por otra parte, en una fase posterior, según anunció el regidor amiense, se recuperarán “espazos mortos para habilitalos como novas aulas”, aunque todavía no hay una fecha fija para comenzar.

Dardos contra la Xunta

El alcalde García hizo hincapié en “a importancia que teñen os fondos do Plan Único da Deputación, que lles permiten aos concellos planificar dende comezos de ano os orzamentos e as actuacións que se van facer, porque sabemos de entrada que imos contar cunha contía económica fixa”. Y lanzó un dardo a la Administración autonómica: “Sempre pido que a Xunta de Galicia sexa máis equitativa á hora de facer o reparto cos concellos, para que non teñamos que andar os alcaldes e alcaldesas petando nas portas das consellerías para conseguir fondos”.

En su intervención, la diputada Cristina García se refirió a que “o Plan Único non significa só investir en asfalto e formigón, senón tamén en cultura ou deporte. Non hai que esquecer que a cultura non trata só de planificar un programa de representacións; tamén implica investir en teatros, casas da cultura ou centros sociais”. Y, por su parte, la diputada Natividade González ahondó en que “é moi difícil que só con achegas do Concello se realicen actuacións como as da casa da cultura do Milladoiro, pero o Plan Único facilita que estes proxectos se leven a cabo. Deste xeito, vemos como Ames segue sendo referente”.

Suscríbete para seguir leyendo