Cesa el equipo directivo por los problemas de convivencia que lleva meses sufriendo el Instituto do Milladoiro

Los resultados de la auditoría realizada en el Instituto do Milladoiroante los problemas de convivencia detectados acaba de ser trasladada a los responsables de la Asociación de Nais e Pais Anpamilla del centro educativo de Ames. Y según divulgaban los progenitores tras entrevistarse el viernes con el jefe del Servizo Territorial de Inspección Educativa, tendrá al menos dos consecuencias. Por un lado, el “cesamento do actual equipo directivo”. Y, por otro, se incluirá “axuda e asesoramento ao departamento de Orientación”, sin olvidar que va a nombrarse un “novo inspector encargado do centro”, según estos padres.

Se trata de un conflicto que, tal como daban a conocer desde principios de año profesores y padres de alumnos, repercute en docentes desmotivados, estudiantes que pierden muchos minutos de clase “por culpa de unos pocos” y familias preocupadas por un ambiente nocivo que, recuerdan, perjudica a toda la comunidad educativa. Al hilo, padres que se pusieron en contacto con este diario trasladaban que hay chavales “con problemas de comportamiento que no permiten que los profesores puedan dar una clase con normalidad”, asegurando que al menos parte de los integrantes del cuerpo lectivo “no se sentían respaldados, y la dirección es demasiado permisiva, así que optan por no hacer nada, acaban de baja o piden el traslado”. El grueso de los problemas, asimismo, se localiza a su juicio en las aulas de 2º de ESO.

Todo ello derivó en la citada inspección, cuyos resultados conocía la ANPA en las últimas horas, aportando que “na auditoría participaron tres inspectores que realizaron un proceso rigoroso, amplo e con plena colaboración por parte de todo o persoal do centro”, conformando dicho equipo “un inspector que xa estivera encargado do noso IES durante uns seis anos, antes da pandemia; unha especialista en atención á diversidade, que se encargou de inspeccionar o labor de Orientación; e a responsable da Oficina de Inspección de Santiago”. Durante este proceso, además, la Consellería de Educación les garantiza que se acometieron “múltiples reunións” con integrantes de la comunidad educativa, confirmando que la colaboración de estas personas fue “plena”.

En funciones aún

Y como consecuencia, siempre según Anpamilla, “concluíuse que o actual equipo directivo non podía formar parte da solución por falta de confianza dos membros da comunidade educativa. Con todo, segue en funcións, e será responsable do desempeño das obrigas propias do seu cargo ata que sexa nomeado un novo”. También se brindará “apoio, asesoramento e garantías por parte de Inspección ata o nomeamento dun novo quipo directivo”, de cara a que la transición entre ambos grupos de responsables “sexa colaborativa e amable”. Todo ello sin abandonar los trámites administrativos que corresponden a estas fechas (ABAU, prematrículas o acreditaciones de idiomas, entre otras) “ata rematar o curso, de xeito que o alumnado non saia prexudicado”, explican.

En cuanto al Departamento de Orientación, la ANPA afirma que “concluíuse que a liña de traballo non era axeitada, e é preciso modificala. Polo tanto, vai intervir o Equipo de Orientación Específico (EOE) que fará a partir de agora un labor complementario de axuda e asesoramento deste departamento”, con una persona al cargo “que coñece o centro, xa que fora orientadora do noso instituto ata hai catro anos”, aportaba el colectivo.

Ya en lo que atañe al nuevo inspector, “que xa é nestes momentos Manuel Guerra”, será el encargado “de que se apliquen as medidas de mellora propostas” y de que se respeten los acuerdos, acaban desde Anpamilla.

Convocatoria y testimonios

Desde Anpamilla confirman que el próximo 13 de mayo convocarán una reunión en la casa de la cultura de Milladoiro, a las 20.00 horas, para ampliar la información. Y mientras, los testimonios de los progenitores se sucedían en las últimas horas, con un punto en común que exponía una madre así: “Me procupa la visión que se está dando del instituto, porque en Milladoiro vivimos familias normales con niños normalizados”, según aportaba.

A la hora de concretar unos problemas que muy pocos niegan, otro padre apunta a que “faltou un equipo directivo que poidera integrar e facilitar a comunicación entre profesores e alumnos e, ao mesmo tempo, dirixir o barco para vogar todos na mesma dirección”. Asimismo, una madre ponía también sobre la mesa que “otro problema muy grande que tenemos es la falta de estabilidad del profesorado: este año se van a ir 26 docentes del instituto, y van a llegar otros nuevos que no conocen la historia previa ni a los estudiantes... y eso sí que supone un gran problema”, aportaba, subrayando que “un profesorado comprometido con el Instituto do Milladoiro, al final es beneficioso para que funcione mejor”.

