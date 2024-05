Aprueban definitivamente la modificación del Plan Xeral que permitirá dotar con su primera plaza de abastos a Bertamiráns

Acaba de publicarse en boletines la aprobación definitiva de la modificación puntual nº 1 del Plan Xeral de Ames. O lo que es lo mismo: el reordenamiento del aparcamiento de A Telleira (Bertamiráns) donde se construirá el futuro Mercado Municipal. En concreto, estará situado en dos parcelas próximas a la avenida da Peregrina, una en donde se levanta la Casa de Barbazán, situada en la esquina de la citada avenida con la travesía de Lodeiro, y a otra es la que alberga el área para estacionar. En total, incorporará una docena de puestos de ventas, así como un espacio cubierto para productores y también cafetería.

La superficie del ámbito total de actuación es de 4.431 metros cuadrados en la que se diferenciará el espacio destinado a aparcamiento en la actualidad, con una superficie de 3.303 metros cuadrados, y la parcela donde se encuentra la Casa de Barbazán y un hórreo protegido, que se integrarán en el proyecto, con 1.128 metros cuadrados de superficie.

De esta forma, la iniciativa se divide en tres partes. Una consiste en la creación de una plaza de abastos que dispondrá de 12 puestos de venta; la segunda, la dotación con un espacio cubierto específico para mercado de los productores locales y de su género de proximidad (que tendrá una periodicidad de uno o dos días a semana). Y la tercera, consistente en la reordenación del espacio exterior, donde hoy está situado el aparcamiento de A Telleira, para poder acoger actividades de mercado al aire libre o eventos diversos.

Al hilo, la reforma del entorno contempla la dotación con 8 puestos estables para venta de productos de frutería y verduras y otros productos, como panadería. Esta área incorporará una cámara de frío y otro local de almacenaje. Habrá otra zona diferenciada –en espacio y en tratamiento de los materiales constructivos– en la que se situarán 2 puestos de carnicería con acceso a una cámara de frío para cada puesto y también otros dos, destinados a la venta de pescados y mariscos que contarán con sus propias cámaras diferenciadas para cada estand.

Zona cerrada

A mayores de esta zona de mercado cerrado –que se refuerza con espacios complementarios de recogida de residuos e instalaciones–, el nuevo inmueble integrará la edificación existente, que disfrutará de una cafetería con zona para preparación y degustación de productos naturales y de proximidad. De este modo, el edificio albergará oficinas en la primera planta, así como un espacio dedicado a la hostelería y restauración en la baja.

Dicho mercado, de uso diario y cerrado, se complementará con la creación de un espacio cubierto específico para mercado de los productores locales y de sus productos del entorno, con su propio núcleo de aseos exteriores y almacén, de forma que pueda dar servicio a otros usos, como el mercado semanal, o también permitir que esta zona cubierta pueda ser utilizada como lugar de reuniones o de juego infantil. El tejado de este entorno exterior estará construido de manera que permita aprovechar el agua de la lluvia y, además, se colocarán sobre el mismo paneles solares para generar energía.

El proyecto también propondrá la ordenación del espacio exterior, mejorando en dicho aparcamiento la pavimentación y obrando pequeñas bolsas verdes de drenaje y para plantación de arbolado. Esta dotación permitirá sumar un espacio apto para otras actividades a mayores, pero siempre al aire libre.

Un millón de euros

El alcalde, Blas García, aportaba al respecto del proyecto que “en primeiro lugar houbo que cambiar o uso urbanístico do ámbito de actuación onde se vaia a executar o Mercado Municipal para que pasase a ser de uso dotacional e así poder manter a Casa de Barbazán sen ter que derrubala. Eliximos esta ubicación porque está no centro do núcleo de Bertamiráns e porque este proxecto forma parte do proxecto de cidade pensado para Bertamiráns, onde tamén se integran os proxectos da améndoa central de Bertamiráns e maila creación do carreiro escolar, e para o que se teñen en conta criterios que marca a Unión Europea como son sustentabilidade, aforro enerxético e a mobilidade sostible”.

Y también recalcó que “a obra supera o millón de euros e neste caso o financiamento pretendemos que sexa a tres partes entre a Xunta, a Deputación e o Concello. A Xunta ten unha liñas de axuda para a creación de novos mercados e coa Deputación da Coruña a idea é asinar un convenio de colaboración. Agora teremos que licitar a redacción do proxecto e posteriormente licitar as obras”. Como aparcamiento, se plantea un solar situado en la calle Xunqueira.