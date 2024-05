Exposicións, charlas, obradoiros e degustacións na segunda Feira do Pan e do Cereal de Bugallido

O campo da festa de Bugallido (Ames) acolleu este sábado a segunda Feira do Pan e do Cereal para poñer en valor un produto esencial na gastronomía, na tradición e na cultura galega. Exposicións, charlas, obradoiros, degustacións e unha mesa redonda con panadeiros encheron de contido unha xornada na que se animou as persoas do rural a recuperar o cultivo das terras agrarias con cereais autóctonos como o trigo, o centeo ou a cebada.

Expositor na Feira do Pan e do Cereal de Bugallido / Concello de Ames

Os obradoiros permitíronlles aos asistentes aprender a elaborar empanadas, masas doces e salgadas e tamén pizzas artesanais. Non faltaron tampouco a música, a cargo de Follas Novas e Alana Trío, e as actividades infantís cunha gympana.

O alcalde de Ames, Blas García, destacou que nesta feira “ponse en valor tanto os produtos como os bos profesionais que temos no concello. Temos intención de continuar con esta iniciativa para conservar a tradición panadeira e promocionar a calidade do pan que se elabora no noso municipio”.

Mesa redonda cos panadeiros na Feira do Pan e do Cereal de Bugallido / C. Ames

Pola súa banda, o edil de Xestión do Medio Rural, Javier Antelo, sinalou que “seguimos traballando para poñer en valor este produto tan noso, con tanta tradición”, e agradeceu a colaboración das panaderías e establecementos participantes.