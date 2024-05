Pelotas amarelas que achegan a descontos e tapas en Baio

Seguir o rastro das pelotas amarelas que colgan esta fin de semana das fachadas de comercios e establecementos hostaleiros de Baio (Zas) ten premio asegurado, xa sexa en forma de descontos ou en vales de 200 euros, ademais de poder agasallar os padais con exquisitas tapas en trece locais por tan só 2,5 €. A proposta gastronómica inclúe pratos como pementos recheos, cazola de ovos con gulas, codillo, polo, raxo, pinchos morunos e tamén algúns pratos doces.

Expositor de artesanía nas rúas no encontro Baio ten a pelota / J. M. Ramos

Durante a fin de semana -sábado e domingo- as rúas de Baio estarán ademais cheas de animación. Ao longo da estrada principal instalaranse diferentes postos de artesanía da zona, e tamén haberá inchables e obradoiros infantís na Praza Jorge Mira e moita música. Actuan Os Enxebres de Cabana, os membros da Asociación Cultural Adro, Os Petadores de Zas e as charangas O Rumbo de Sardiñeiro e Os Celtas. Para facilitar a mobilidade entre os locais un tren turístico percorre a vila en horario de mañá e de tarde.

O grupo Os Enxebres de Cabana animando as rúas de Baio / J. M. Ramos

Hoxe sábado, á noite haberá teatro coa representación no auditorio de Baio da obra Crónica dun pobo, de Gargallada Teatro do Barco de Valdeorras. Unha función enmarcada na VII Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose, organizada tamén polo Concello de Zas. A cita é as 21:00 horas.

Tren turístico recorrendo as rúas da vila baiesa / J. M. Ramos

O alcalde de Zas, Manuel Muíño subliña que este é o segundo ano que o Concello asume a organización desta campaña "porque este é un sector estratéxico do noso concello", e aporta o 1.400 euros que serán sorteados entre quenes fagan compras e consumicións.

Expositor de artesanía da Asociación Íntregro en Baio / J. M. Ramos

Lembra que esta iniciativa complementase con outras semellantes como o Punto Rojo ou a Campaña de Nadal. "Coido que somos o único Concello que promove tres eventos deste tipo cada ano", afirma, ao tempo que convida a visitar Baio porque "a gran cantidade de actividades organizadas ao redor deste evento fai que sexa un plan perfecto para todos os públicos”, conclúe o alcalde, Manuel Muíño.