Rois solicita a Medalla Isabel a Católica para a sarxento da Garda Civil de Padrón

A Corporación de Rois, a proposta do alcalde e do PP, acordou solicitarlle ao Goberno central que lle conceda a Medalla de Bronce da Orde de Isabel la Católica á sarxento Almudena Fernández Alborés, comandante do posto da Garda Civil de Padrón.

Almudena Fernández Alborés foi nomeada en 2020 sarxento comandante do posto da Garda Civil de Padrón, converténdose na primeira muller que desempeña este cargo na comarca do Sar, e en 2023 foi condecorada coa Medalla ao Mérito da Garda Civil distintivo verde.

Na proposta aprobada en pleno, a Corporación de Rois destaca a “iniciativa, entrega e profesionalidade da sarxento, cunha impecable implicación en todas e cada unha das súas funcións, sen ter en conta o tempo de dedicación”.

A proposta trasladada polo alcalde Ramón Tojo ao pleno de Rois destaca tamén a “predisposición e voluntariedade da sarxento no preocupante lume” que o pasado 22 de abril se rexistrou nas parroquias de Herbogo e Buxán. “Tanto a sarxento como o persoal do posto da Garda Civil participaron activamente na extinción do lume, velando en todo momento pola seguridade das persoas e cunha presenza continua”, sinala a resolución aprobada pola Corporación.

A implicación de Almudena Fernández foi tamén clave para que, dende o vindeiro mes de setembro, o cuartel de Padrón conte con dous novos gardas civís “para mellorar a seguridade na comarca do Sar”. Na petición para que se lle conceda esta Medalla de Bronce, o Concello de Rois tamén resalta as “dotes conciliadoras da sarxento á hora de mediar entre veciños e veciñas para solucionar da mellor maneira os conflitos da veciñanza”.

Dende o Concello de Rois consideran que os méritos da sarxento Almudena Fernández Alborés “redundan no beneficio da nosa comunidade en particular e do conxunto da nación en xeral”, motivo polo que lle solicitan ao Ministerio de Asuntos Exteriores a referida condecoración. A proposta presentada polo equipo de goberno foi aprobada cos votos a favor do PP (7), a abstención do BNG (1) e o voto en contra dos edís do PSdeG (2), que propuxeron na sesión solicitar para a sarxento a Medalla ao Mérito Civil en vez da de Isabel a Católica.