As exquisitas troitas de Sigüeiro conquistan os padais

A vinte e seis Festa da Troita de Sigüeiro (Oroso) chegou ao seu fin este domingo xuntando unha multitude de veciños e visitantes. Dende o Concello orosán sinalan que “foi un rotundo éxito, destacando o compromiso da comunidade local coa conservación e a promoción das nosas tradicións e cultura”.

Un dos puntos destacados da xornada dominical foi o pregón a cargo dos alumnos de terceiro da ESO do IES de Oroso, que transmitiron a súa paixón pola contorna natural e a importancia da preservación dos ríos e os seus ecosistemas.

Un dos concursantes amosando unha das súas capturas / Concello de Oroso

Ademais, este ano a festa bateu récords de participación no concurso de pesca, tanto na categoría infantil como senior, “demostrando o gran interese e entusiasmo dos asistentes pola pesca deportiva”, subliñan dende o Concello de Oroso. Os asistentes tamén puideron desfrutar dunha deliciosa degustación de troitas, tanto o sábado como o domingo, “destacando a calidade dos produtos locais e a súa contribución á gastronomía da nosa terra”, afirman.

A celebración contou cun gran compoñente local, coa actuación de artistas como Dani Royo e Tania Veiras, que amenizaron a fin de semana coa súa música nunhas aplaudidas interpretacións.

Acto de entrega de premios do concurso de pesca / Concello de Oroso

Á festa sumouse a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que estivo acompañada polo alcalde, Álex Doval. Destacou a cita de Oroso como “un referente para a promoción do relevo xeracional na pesca deportiva de Galicia”. Puxo en valor tamén que os estudantes de 3º da ESO do instituto de Oroso exercesen de pregoeiros da festa, e que o campionato infantil de pescadores superase os datos de anos anteriores, con 25 participantes de ata 14 anos. “Esta participación de récord garante o futuro desta práctica deportiva”, subliñou.

O alcalde, no centro, e a conselleira na degustación de troitas / Concello de Oroso

Lei de pesca continental

Lembrou que ese é un dos obxectivos e unha das principais novidades da Lei de pesca continental, aprobada en 2021, que contempla a exención do pago de taxas para menores de idade e maiores de 65 anos. Unha medida que beneficia a máis de 13.000 persoas esta tempada.

A maiores, a conselleira incidiu na implicación dos pescadores no coidado do medio ambiente e o entorno. Nesa liña, fixo fincapé en que contan coa “colaboración e a man tendida” da Xunta para garantir o obxectivo de “preservar o estado dos distintos recursos e garantir a sostibilidade desta práctica de cara ao futuro”, concluíu.