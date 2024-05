Vermú literario e musical en Carnota

A praza de San Gregorio de Carnota foi escenario do Vermú Literario e Musical organizado pola Escola Municipal de Música e a Axencia de Lectura Municipal, xunto coa Libraría Chorima. A xornada comezou coa presentación da novela Carburos é o meu dios (Editorial Medulia), de Guadalupe Vázquez Formoso, que estivo acompañada polo alcalde, Juan Manuel Saborido.

Carburos é o meu dios é unha novela curta ambientada en Cee, no Salto de Castrelo e no Monte do Pindo, na época da construción da canle de auga para a central eléctrica do Xallas que abastecería de enerxía a fábrica de carburos. A autora carnotá explicou que a obra pretende ser unha lembranza histórica e unha homenaxe aos traballadores do Salto de Castrelo e tamén aos da fábrica, coma seus avós, Gerardo Parga Sánchez e Manuel Vázquez Trillo, coñecido polos compañeiros como O Carnotán.

Concerto da Coral Polifónica Mar de Ardora no Vermú Literario e Musical de Carnota / C. Carnota

Trala sinatura de exemplares pola autora, celebrouse o concerto Musicando as Letras Galegas, coa actuación das Pandeireteiras e a Coral Polifónica Mar de Ardora da Escola de Música de Carnota, que rematou cunha emotiva interpretación do himno galego.