El cinturón de Santiago suma ya el 18% de las viviendas de uso turístico que existen en Galicia

Las VUT (Viviendas de Uso Turístico) superan ya las 4.800 propiedades registradas en los concellos del área de influencia de Santiago. Concretamente, según los datos ofrecidos por el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT), a fecha de 1 de marzo de este año la zona contaba con 4.859 alojamientos de este tipo, lo que supone aproximadamente el 18% del total gallego. Por concellos, en primer lugar se sitúa Fisterra, con 453 pisos turísticos en su término municipal. A esta le siguen Ribeira, con 356; Boiro, con 285; Porto do Son, con 246, y Muxía, con 239, entre otros. El mayor auge de las viviendas de uso turístico se localiza en los municipios de las zonas costeras como son Costa da Morte o Barbanza, contrastando con la existencia del alquiler convencional.

En el caso de la capital barbanzana, Ribeira, que ostenta el mayor número de VUT de la comarca, los arrendamientos convencionales, si se consultan las principales páginas web del mercado inmobiliario, no alcanzan la cuarentena. Si recurrimos a Boiro, las cifras descienden aún más, al igual que sucede en Fisterra. Pero en la mayoría de los anuncios que se publican se repiten las mismas frases: “alquiler de temporada” o “no disponible para todo el año”. Arrendamientos convencionales que al llegar la temporada estival se transforman en turísticos.

“Eu mesmo padecín o problema da vivenda, podendo só alugar de setembro a xuño polo uso turístico”, explica el alcalde de Ribeira, el nacionalista Luis Pérez, en referencia al momento que decidió independizarse del hogar familiar. A su vez, el regidor relata que, cuando se interesó por las opciones disponibles para alquilar durante el verano, no le quedó más remedio que optar por “a volta a casa dos meus pais”. La cifra de VUT que ostenta la localidad supone un dolor de cabeza para el Concello de Ribeira, ya que “máis pisos para uso turístico supón menos de uso anual” creando “un problema de vivenda”. Desde el consistorio aluden a la “responsabilidade da Xunta en materia de vivenda” y mantienen conversaciones con la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) para que “poñan a disposición do uso residencial as vivendas que teñen con alugueiros accesibles”.

Por otra parte, esta tipología de alojamientos ya se encuentran presentes en la totalidad de los municipios que conforman el cinturón de Santiago. La excepción era Tordoia, que hasta hace unos meses no disponía de este tipo de viviendas y ahora sí. Le anteceden en la lista de manera ascendente Frades con tres y Trazo con siete.

Las VUT son aquellas viviendas que se someten a alquiler dos o más veces al año en periodos que no sobrepasan los 30 días de duración. Esta clase de alojamientos turísticos tienen la obligación de someterse a inscripción en el REAT (Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia). Los requisitos a tener en cuenta para poder llevar a cabo su registro son: declarar ante Hacienda los ingresos derivados del alquiler vacacional, contar con hojas de reclamación, suministro de calefacción, que sea una vivienda legal, un teléfono de atención disponible todo el día, seguro y que no exista una negativa por parte de la comunidad de vecinos, entre otros criterios.

Dentro de la zona de influencia de Santiago, los concellos de la comarca compostelana (Ames, Boqueixón, Brión, Teo, Val do Dubra y Vedra) registran un aumento respecto a las cifras ofrecidas por el IGE (Instituto Galego de Estatística) a principios de 2023. Un crecimiento que lidera la capital, pero en el que también la acompañan los municipios de alrededor con un “efecto Santiago”, al ser la ciudad una de las que más viviendas turísticas alberga de toda Galicia. Destaca el caso de Vedra, donde el ascenso es más del doble (pasa de 12 a 28). Aunque en alojamientos añadidos la supera Ames, donde pasan de tener 73 a 127 VUT.

Previsiones hacia el verano

El número de registros de viviendas de uso turístico en el REAT experimenta un aumento mes a mes, según los datos ofrecidos. Esta clase de alojamientos vive la época de más afluencia de clientes durante los meses de verano, sobre todo en zonas costeras. El alcalde de Ribeira pronostica que las VUT “seguirán subindo” de cara a los próximos meses, algo que “empeorará o problema da vivenda” y afectará a las “familias que buscan onde vivir”, además de a las empresas turísticas como hoteles o campings que, recuerda, “xeran un maior valor engadido”.

Suscríbete para seguir leyendo