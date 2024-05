Exigen desde Ribeira medidas para regenerar los bancos de marisco y ayudas para el sector

Varias decenas de profesionales del sector marisquero, arropados por los alcaldes de Ribeira y Rianxo, la eurodiputada Ana Miranda y la diputada autonómica del BNG, Rosana Pérez, entre otros, se concentraron este lunes ante la delegación de la Consellería do Mar en la capital ribeirense, para demandar a la Xunta de Galicia y al Gobierno central medidas estructurales que garanticen la calidad de las augas del medio marino, y también socioeconómicas hasta que se recupere la actividad marisquera. La convocatoria la realizaron las plataformas Plademar Muros-Noia y Ría de Arousa.

A nivel estructural solicitan un plan de regeneración de los bancos marisqueros, así como el saneamento de la ría y un cambio en la normativa de aguas “que obrigue á regulación e publicidade do protocolo dos desencoros”, así como un plan de control de los vertidos a ríos y rías, según explicó José Ramarís, secretario de Plademar.

En el ámbito socioeconómico, demandan que el GobIerno central autorice la exención del pago de las cuotas de la Seguridade Social para todos los mariscadores.

Y de la Xunta solicitan ayudas directas equivalentes al salario mínimo interprofesional, que sean compatibles con la regeneración de los bancos marisqueros. Consideran que “é o mínimo co que podemos vivir con dignidade, xa que non podemos ir traballar. As axudas como o pago único de 550 euros non nos chegan para vivir e seguir esperando a poder retomar o traballo na nosa profesión”, afirma José Ramarís.

Igualmente demandan ayudas directas a las cofradías para que puedan mantener los empleos que generan, y también para otros sectores que indirectamente se están viendo afectados por la paralización del marisqueo, como “os comercializadores autónomos, lonxas e depuradoras, e para os traballadores de empresas transformadoras”.

Reinvindicaciones que han remitido por escrito al conselleiro do Mar y al delegado del Gobierno en Galicia, solicitando además una reunión con ambos representantes políticos.

En caída libre

Desde dichas plataformas recuerdan que “no sector do mar levamos anos de caída libre na produción marisqueira, e estanse a producir numerosos ceses de actividade”. Además, el cierre de bancos y la elevada mortandad de marisco registrada el pasado invierno han obligado a varias cofradías “a reducir o seu persoal, sen que a Xunta de Galicia adoptara un plan de acción a medio prazo para abordar os problemas que padecemos”, añaden.

Piden a las administraciones públicas que “non deixen abandonadas as rías galegas e que aborden e dean solucións aos seus problemas, porque entendemos que é a súa obriga competencial”, subrayan desde las referidas plataformas.

Ni actividad ni ingresos

Recuerdan que los mariscadores tienen que pagar todos los meses la Seguridade Social, “e non temos actividade nen ingresos, polo que estamos nunha situación crítica”. Afirman que las ayudas habilitadas por la Xunta “só deron para pagar dúas mensualidades do seguro e só as persoas que poideron acceder a elas, porque moitas quedaron fóra” de esa línea de apoyo.

Señalan que de no adoptarse medidas para paliar esta situación “a xente vai ir para casa e abandonará a actividade no mar”. Alertan además de que “existe a posibilidade de que decaian os plans de concesións e que se privaticen vendéndoas ás empresas de acuicultura industrial”.