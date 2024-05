O Punto de Intervención de Íntegro presta apoio a 68 mulleres do rural de Costa da Morte con diversidade

O Punto de Intervención para Mulleres con Diversidade Funcional do Rural (PIMD Rural), que promove a asociación Íntegro, prestou apoio nos últimos dous anos a 68 mulleres da Costa da Morte, a maioría delas con algún tipo de discapacidade. Unha psicóloga, unha educadora social e unha traballadora social son as encargadas de prestar unha ampla variedade de servizos para atender as demandas de todas as usuarias.

Ademais de ofrecer información, orientación e asesoramento en cuestións relativas á discapacidade e á dependencia, “o apoio na busca activa de emprego e orientación laboral, encamiñada á adquisición de habilidades persoais e sociais, e os acompañamentos na prospección laboral das participantes a través de visitas a diferentes empresas, figura entre as prestacións máis solicitadas”, subliñan as responsables do servizo.

Neste senso, un grupo de mulleres do PIMD visitaron, xunto a algunhas persoas usuarias do centro ocupacional de Íntegro, as instalacións da empresa Coleo Recycling, pioneira na reciclaxe de téxtil a través dun proceso completamente circular no que as prendas recicladas convértense en teas ou fíos coas que se confeccionan outras pezas e se reduce o gran volume deste tipo de residuo. Así mesmo, esta compañía tamén está comprometida coa diversidade, xa que o 90% dos seus traballadores son persoas cun grao de discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%.

A atención psicolóxica ou o de mediación tamén figura entre as prestacións máis demandadas xunto co acompañamento na xestión de calquera tipo de trámite ou o apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos para facilitar ás persoas usuarias a súa integración social. No caso de mulleres con mobilidade reducida, Íntegro dispón de transporte adaptado para facilitar os seus desprazamentos. “De feito, un dos máis demandados foi a visita a centros sanitarios e outras administracións públicas ou a entidades bancarias para a realización de trámites básicos”, subliñan.

O programa está cofinanciado pola Secretaría Xeral da Igualdade e o Fondo Social Europeo.