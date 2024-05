As Carrozas de San Cidre boqueixanesas buscan ser festa galega de interese no seu medio século de celebración

O festexo das Carrozas de San Cidre de Oural (Boqueixón) volve o 19 de maio dende as 11.00 horas como unha das máis antigas celebracións e tradicións da comarca. E diante do seu 50 aniversario, estase a tramitar a súa declaración como nova Festa de Galicia de Interese.

Segundo aportan dende o Concello que goberna Ovidio Rodeiro, destacan “a singularidade e arraigamento desta festa” na honra do patrón dos labregos, no que o seu eixe central “é a construción das carrozas de xeito artesanal”, suliñan. Estes vehículos supoñen unha exaltación das tradicionais labores labregas do rural e, por outra banda, da gastronomía galega que se reivindica e degusta nelas, grazas á organización da Comisión de Festexos de Camporrapado, coa axuda da administración e veciñanza. O desfile sairá, previa exposición e actuación de BB+ e Son de Gaita, a mediodía. Logo actuará Cantigas e Agarimos; ás 14.00 horas presentará o evento Javier do Nervioso, con pregón de Fran Cañotas; degustacións, BB+, Tania Veiras; e verbena (18.00 horas) coa Olympus.