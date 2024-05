Instan á Xunta e Concello de Carballo a instalar unha pasarela provisional na Milagrosa

A parlamentaria socialista Patricia Iglesias vén de presentar no Parlamento unha batería de iniciativas parlamentarias coas demandas de veciños e negocios do barrio da Milagrosa para reclamarlle á Xunta e ao Concello de Carballo unha solución aos problemas provocados polas obras de reforma da ponte. A deputada socialista trasladou o seu apoio á demanda da cidadanía, que vén de presentar o pasado 25 de abril un escrito avalado por 47 negocios e 225 veciños e veciñas reclamando unha pasarela provisional móbil que permita o paso dos peóns na zona da ponte para facilitar a mobilidade e evitar as perdas que están a sufrir os negocios da zona.

Dende o Concello din que calquera tipo de actuación na canle do río require da autorización de Augas de Galicia, e dende o PSOE reclaman á Xunta e ao Concello que “rematen coa discusión sobre a competencia para colocar a pasarela, que o único que fai é demorar a toma de decisión e asunción de responsabilidade para resolver un problema urxente”.