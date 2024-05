Clun e Fefriga unen forzas para formar aos gandeiros do futuro que garantan o relevo xeracional en toda Galicia

A cooperativa rural galega Clun, con sede en Ames, continúa apoiando e impulsando iniciativas que garantan o futuro da gandería galega e promovan o medio rural como unha contorna competitiva, innovador, sostible e saudable para vivir. Neste contexto, a cooperativa Clun e Fefriga (Federación de Frisoa de Galicia) veñen de asinar un convenio de colaboración polo que a láctea patrocina os concursos de novos manexadores e preparadores (os encargados de termar das reses para a súa exhibición e trato cotián), así como a escola que formará aos gandeiros do futuro.

No acto de rúbrica, que tivo lugar na sede de Clun en Agrón, tomaron parte o presidente da mesma, José Ángel Blanco, e o de Africor Lugo e Fefriga, Manuel Sandamil. Estiveron acompañados polos presidentes de Africor da Coruña e Pontevedra, Fernando Suárez e Jesús Manuel Manteiga, mentres que por parte de Clun acudiron o director de Agro-gandeira, Ángel Miranda, e a de Marketing, Jessica Rey, quen fixo unha presentación da cooperativa. Seguidamente o grupo completou unha visita ás instalacións amesás da fábrica de leite que ten Feiraco.

Nova xeración

A substitución xeracional é un dos maiores retos que ten o sector gandeiro galego, xa que cada vez máis explotacións pechan as súas portas por falta dun troco xeracional tras a xubilacións dos seus propietarios. De feito, segundo datos de Eurostat, entre o 2005 e o 2020 pecharon en Galicia máis de 16.000 explotacións. Por iso, esta cooperativa ten como un dos seus compromisos fundacionais a creación e o apoio de proxectos e iniciativas que garantan o futuro do sector. Con iniciativas como a creación do primeiro ciclo superior de FP Dual en gandería e asistencia en sanidade animal, en colaboración co Instituto de Melide, que está a permitir a formación de novos profesionais que garanten unha man de obra estable e cualificada. Isto facilitará a conciliación e permitirá acadar explotacións viables e máis competitivas no futuro.

Outro exemplo é Hábitat rural, un proxecto solidario de Clun e Ecos do Sur no que dez persoas migrantes seleccionadas por esta ONG participaron en formacións sobre muxido e fixeron prácticas en ganderías da cooperativas. Un programa que facilitou que catro desas persoas continúen a día de hoxe traballando neses centros agropecuarios.

Co futuro

Neste compromiso co futuro do campo galego e coa mocidade enmárcase o convenio asinado, polo cal Clun patrocinará os concursos de preparadores e manexadores que organice o Club de Xóvenes Gandeiros ao abeiro dos certames da Federación Frisoa Galega (Fefriga) como os que xa se celebraron en Santa Comba e en Muimenta, e en xuño en Feiradeza. Uns torneos aos que acuden mozos con idades comprendidas entre os 8 e os 25 anos.

E, a maiores, ambas as entidades colaborarán na formación dos gandeiros do futuro a través da Escola de Xóvenes Preparadores, un campamento de verán que se desenvolve en Lalín e que ten como obxectivo formar ao redor de sesenta novos gandeiros procedentes de toda Galicia. Coa participación nesta iniciativa, búscase brindarlles a estes rapaces os coñecementos prácticos esenciais para o coidado e manexo de animais, ofrecendo tamén aos participantes unha experiencia formativa enriquecedora e ilusionante que contribúa ao desenvolvemento sostible do sector.

Canteira

O presidente de Clun e máis o de Fefriga coincidiron en valorar moi positivamente esta rúbrica e a implicación de ambas entidades no asentamento de poboación no rural en Galicia: “Queremos que os nosos fillos e netos, en moito casos, poidan seguir coa nosa actividade. Esperamos que esta sinatura continúe e se incremente nun futuro”, explicou Manuel Sandamil, quen engadiu que “esperamos que esta aportación sirva para incrementar as actividades cos rapaces dende a Federación e así trasladarlles o gusto polo rural”, segundo indicaba.

Precisamente, o presidente de Clun, José Ángel Blanco, manifestaba neste senso o compromiso desta cooperativa co medio rural, co sector lácteo e con todo o sector primario galego: “É importante para nós reivindicar o rural, que a mocidade coñeza ben este traballo para construír unha canteira, en definitiva, un relevo xeracional”. De feito, a mesma fonte lembrou que“son fillos de gandeiros e queremos axudarlles a que haxa futuro para eles nas explotacións”.

Feiraco alcanzou unha facturación de máis de 240 millóns de euros en 2022, un 27,4% máis que no anterior exercicio. O Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia naceu no ano 2008, e actualmente rolda un centenar de socios.