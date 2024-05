Feiradeza promociona o gando selecto en Lalín do 7 ao 9 de xuño cos mellores exemplares bovinos a concurso

O director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, participou na presentación de Feiradeza 2024, que terá lugar en Lalín os vindeiros días 7, 8 e 9 de xuño. No acto, acompañado por responsables do gremio e autoridades, Balseiro destacou a importancia deste tipo de certames “como instrumentos de fomento e promoción do gando selecto”. E é que o programa vai estar presidido polo 39º Concurso de Gando Frisón, co xuíz de Conafe Julián Rodríguez á fronte.

O responsable autonómico, asimesmo, quixo destacar que estas actividades constitúen un incentivo para a recría de animais selectos en Galicia, facilitando o seu coñecemento e difusión entre o resto das ganderías, ademais de facer posible a súa comercialización e representar un estímulo na mellora da cabana.

Nesta liña, José Balseiros lembrou que a Xunta convoca anualmente axudas destinadas á realización de certames de gando bovino selecto, dos que se poden beneficiar os concellos gallegos que organicen este tipo de eventos. A última convocatoria destas subvencións, a correspondiente ao pasado ano 2023, estivo dotada cun total de 200.000 euros.

Contido da edición 2024

O programa de Feiradeza 2024 inclúe diferentes concursos, como o de mozos e mozas preparadores de gando, de manexo de tractores ou de vacas de leite e campionatos, así como unha poxa de reses frisoas. Na presentación do feiral, e ademais do director xeral ou a tenente de alcalde, Paz Pérez, participaron diversos representantes municipais lalinenses e da Deputación de Pontevedra.